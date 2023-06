Niemka trafiła na Świątek. Reakcja organizatorów bezcenna [WIDEO]

Tenisowy sezon przeszedł na korty trawiaste. Punktem kulminacyjnym tej części rozgrywek będzie wielkoszlemowy Wimbledon, który odbędzie się w dniach 3-16 lipca. Iga Świątek (1. WTA) podjęła decyzję, że weźmie udział w jednym turnieju na trawie poza Wielkim Szlemem - mowa o zawodach WTA 250 w Bad Homburgu. - Myślę, że wcześniej czy później Iga zaskoczy na trawie. Trzeba się z tą nawierzchnią po prostu "ograć". Dbamy o zdrowie Igi, o regenerację i reagujemy na bieżąco na te wszystkie aspekty - komentował Tomasz Wiktorowski, trener liderki rankingu.

Tak zareagowano na losowanie rywalki Świątek. "O nie"

W piątek 23 czerwca odbyło się losowanie drabinki do turnieju WTA 250 w Bad Homburgu. W tym wydarzeniu udział wzięła Andrea Petković, była niemiecka tenisistka. W mediach społecznościowych sporym echem odbiła się jej reakcja na fakt, że Tatjana Maria (66. WTA) zagra ze Świątek w pierwszej rundzie. "O nie" - stwierdziła krótko Petković. Po chwili Niemka złapała się za głowę, a potem chciała "opuścić" salę. Jej rodaczka będzie miała bardzo ciężkie zadanie.

Maria, która jest tenisistką pochodzenia polskiego, dotarła do półfinału zeszłorocznego Wimbledonu, w którym przegrała 2:6, 6:3, 1:6 z Tunezyjką Ons Jabeur (6. WTA). Do tej pory Niemka wygrała trzy turnieje singlowe w karierze, w tym jeden na trawie - mowa o zmaganiach w Santa Ponca w 2018 roku, gdy pokonała 6:4, 7:5 Łotyszkę Anastasiję Sewastową. To będzie pierwszy pojedynek między Marią a Świątek w historii.

A jak wygląda dalsza część drabinki Świątek? W drugiej rundzie może zmierzyć się z kwalifikantką, a w ćwierćfinale najwyżej sklasyfikowaną przeciwniczką jest Kanadyjka Leylah Fernandez (96. WTA). W półfinale możliwy jest pojedynek z Rosjanką Warwarą Graczewą (35. WTA). Turniejową "dwójką" i potencjalną rywalką Igi w finale jest Rosjanka Ludmiła Samsonowa (15. WTA). W zeszłorocznej edycji turnieju triumfowała Francuzka Caroline Garcia (4. WTA), która wygrała 6:7, 6:4, 6:4 z Kanadyjką Biancą Andreescu (35. WTA).

Turniej WTA 250 w Bad Homburgu rozpoczął się w sobotę 24 czerwca od kwalifikacji i potrwa do 1 lipca.