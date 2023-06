Czarny koń ubiegłorocznego Wimbledonu rywalką Igi Świątek w Bad Homburgu [DRABINKA]

Iga Świątek (1. WTA) po trzeciej wygranej w turnieju Roland Garros udała się na krótki odpoczynek przed startami na kortach trawiastych. W tym czasie wydawało się, że Aryna Sabalenka (2. WTA) będzie mogła znacznie zniwelować przewagę do Polki w światowym rankingu. Tak się jednak nie stało. Białorusinka przegrała 2:6, 6:7 (2-7) z Wieroniką Kudiermietową (13. WTA) w 1/8 finału w WTA 500 w Berlinie i tym samym do konta dopisała zaledwie 55 punktów.

Świątek teraz spokojnie przygotowuje się do startów w turnieju WTA 250 w Bad Homburgu, który odbędzie się w dniach 25 czerwca - 1 lipca. Organizatorzy niemieckiego turnieju już pochwalili się obecnością najlepszej rakiety świata, co wzbudziło entuzjazm fanów w mediach społecznościowych.

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w turnieju WTA 250 w Bad Homburgu

W piątkowe popołudnie rozlosowana została drabinka turniejowa i już w pierwszym meczu Igę Świątek czeka trudne zadanie. Jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Tatjana Maria (66. WTA), która dobrze radzi sobie na trawie, co pokazała podczas ubiegłorocznego Wimbledonu, gdzie dodarła aż do półfinału, w którym przegrała z Ons Jabeur (6. WTA) 2:6, 6:3, 1:6.

Jeśli Świątek pokona Marię, to w drugiej rundzie czekać będzie ją jedna z kwalifikantek. Za to w ćwierćfinale Polka będzie mogła zmierzyć się ze znanym polskim kibicom Sabine Lisicki (308. WTA), która w 2013 roku grała w finale Wimbledonu czy Leylah Fernandez (96. WTA), z którą Świątek grała w tym roku w Dubaju i wygrała 6:1, 6:1. W półfinale może dojść do spotkania, chociażby z Warwarą Graczewą (43. WTA), a w finale może czekać Bianca Andreescu (35. WTA).

Drabinka Igi Świątek w Bad Homburgu:

R1: Tatjana Maria,

R2: kwalifikantka,

ćwierćfinał: Alycia Parks/ Leylah Fernandez/ Sabine Lisicki /Lin Zhu,

półfinał: Warwara Graczewa/ Majar Szarif/ Anna-Lena Friedsam/ Lucia Bronzetti/ Julia Grabher/ Sara Errani/ Jaqueline Cristian/ kwalifikantka,

finał: Bianca Andreescu/ Ludmiła Samsonova/ Anna Kalinskaya/ Donna Vekić/ Linda Noskova/ Anna Blinkova/ Alize Cornet/ Sonay Kartal/ Alaksandra Sasnowicz/ Rebeka Masarova/ Martina Trevisan/ Elisabetta Cocciaretto/ Katerina Siniakova/ Jewgienija Rodina/ Wiktorija Tomova/ kwalifikantka.

Iga Świątek wygra Wimbledon? "Potrzebuje czasu"

Docelowym turniejem na kortach trawiastych jest oczywiście Wimbledon, który zostanie w tym roku rozegrany w dniach 3 - 16 lipca. Dotychczas w seniorskiej karierze nie szło najlepiej 22-latce na tej nawierzchni. Najlepszy wynik osiągnęła w 2021 roku, gdy awansowała do czwartej rundy.

Jak spojrzymy historycznie, to wielu tenisistów o wielkich nazwiskach nie odnosiło sukcesów w Wimbledonie, lub nawet od tych turniejów uciekali, jak choćby Andre Agassi. A później tam przecież wygrywał. Potrzebujemy z Igą trochę czasu, ale nie wydaje mi się, by była to jakaś odległa przyszłość. (...) Na razie Iga rozwija się dynamicznie i we właściwym kierunku - powiedział trener polskiej tenisistki, Tomasz Wiktorowski.