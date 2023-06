W środę, 21 czerwca, na platformie streamingowej Netflix pojawiła się druga część serialu "Break Point", który od kulis prezentuje rywalizację tenisistów w 2022 roku. Jedną z bohaterek tej produkcji jest Aryna Sabalenka, która opowiada o wojnie w Ukrainie ze swojej perspektywy.

"Twórcy serialu zdecydowali się opowiedzieć o wojnie w Ukrainie jedynie z perspektywy Sabalenki. Być może żaden z ukraińskich tenisistów nie chciał wziąć udziału w produkcji, choć z drugiej strony trudno byłoby uwierzyć w taką postawę. Serial pokazywany na Netfliksie to dla nich idealna okazja, by przekazać szerszej widowni ważne przesłanie" - recenzował drugi sezon serialu Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Sama zawodniczka również była ciekawa recenzji widzów, więc zapytała o to na swoim Twitterze. "Druga część jest dostępna na Netflixie. Oglądaliście?" - zagaiła. Z ponad setki odpowiedzi jedna była zaskakująca, gdyż Białorusince odpisała jej koleżanka z kortów, Paula Badosa. "Tak. Wyglądasz uroczo i to jest najważniejsze" - odpowiedziała. Hiszpanka w ostatnim czasie również jest bohaterką mediów, lecz nie ze względu na wyniki sportowe - aktualnie leczy kontuzje - ale z uwagi na swój związek ze Stefanosem Tsitsipasem. Badosa oraz grecki tenisista zdecydowali się niedawno ujawnić swoją relację. Białorusinka podziękowała z dodatkiem serduszka.

Aryna Sabalenka w ostatnich tygodniach zalicza nieco gorszy okres sportowy. Po fenomenalnej pierwszej części sezonu Białorusinka szybko odpadła z Rzymu i tylko na półfinale zakończyła Roland Garros, co uznano za pewne rozczarowanie, gdyż nie doszło do jej konfrontacji z Igą Świątek. Ostatnio wypoczywała na Majorce, lecz nie uchroniło to jej przed problemami w początkowych meczach na trawie. Druga rakieta świata już w drugim spotkaniu w Berlinie uległa Weronice Kudermietowej 2:6, 6:7. 3 lipca rozpocznie zmagania na Wimbledonie.