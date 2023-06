Sabalenka skreślona. Odcięli się od niej. "Niech powie"

W ostatnich miesiącach Aryna Sabalenka wzbudza ogromne kontrowersje. Wszystko przez wojnę w Ukrainie, brak jej sprzeciwu wobec działań zbrojnych Białorusi oraz powiązania z dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką. Na 25-latkę wylała się fala hejtu, o czym opowiedziała m.in. w serialu "Break Point". - Miałam wrażenie, że wszyscy dziwnie się na mnie patrzą. Czułam, że ludzie mnie nienawidzą, bo pochodzę z Białorusi - mówiła Sabalenka w produkcji. Twórcy serialu zrobili z niej "ofiarę wojny", co nie spodobało się wielu kibicom. Okazuje się, że zawiedzeni jej postawą są także rodacy.

Białoruscy sportowcy wściekli na Sabalenkę. "Oczekuje więcej"

Artur Udrys, białoruski siatkarz udzielił wywiadu dla WP SportoweFakty, w którym opowiedział o nastawieniu części społeczeństwa do Sabalenki. Przyznał, że tenisistka straciła w ich oczach po sfałszowanych wyborach prezydenckich, w których wygrał Łukaszenka. Wielu zawodników, w tym Udrys, zrezygnowało z gry dla reprezentacji. Zupełnie inaczej postąpiła Sabalenka, która podpisała list poparcia dla dyktatora.

- Wśród białoruskich sportowców, którzy sprzeciwili się reżimowi, powszechna jest opinia, że Sabalenka nie gra w naszej drużynie. Wtedy zobaczyliśmy, kto wspiera wolną Białoruś, kto jej nie wspiera, a kto próbuje siedzieć na dwóch krzesłach. Ona od samego początku wybierała dwa krzesła. Gdy my protestowaliśmy na ulicach przeciwko sfałszowanym wyborom, ona zachowywała się tak, jakby nic się nie działo. (...) Białoruś wrzała, a ona w ogóle się do tego nie odnosiła - przyznał Udrys.

Jego zdanie podzieliła Kaciaryna Snytsina, która też zrezygnowała z gry dla reprezentacji Białorusi po zamieszaniu z wyborami. Koszykarka wprost przyznała, że "nie jest dumna z Sabalenki". - Zachowuje się, jakby nie mogła się zdecydować. Ja pogodziłam się z tym, że nie wrócę na Białoruś, dopóki rządzi ten reżim. Być może ona ma za dużo do stracenia. (...) Po wyborach zamieściła jeden post, w którym sprzeciwiła się przemocy. Od odpowiedzi na pytania o wojnę w Ukrainie się wymigiwała. Od sportowca tego kalibru oczekuje się więcej - podkreśliła.

Sabalenka zawiodła rodaków

Co powinna zrobić Sabalenka, by z powrotem przekonać do siebie rodaków? Najważniejsze jest, by tenisistka w końcu przestała milczeć i jasno sprzeciwiła się dyktatorowi. - Niech powie, że ja, Aryna Sabalenka, sprzeciwiam się wojnie, za którą odpowiedzialne są Rosja i Białoruś, za którą odpowiedzialni są Putin i Łukaszenka. Jeśli zrobi coś takiego, wyślę jej wiadomość, że ją podziwiam. Ale nie liczę na taką okazję - podsumował Udrys.

Sabalenka przeżywa ostatnio trudny moment, także w obszarze zawodowym. Przed dwoma tygodniami przegrała w półfinale Rolanda Garrosa z Karoliną Muchovą i straciła szansę na dogonienie Igi Świątek w rankingu WTA. Z kolei w miniony czwartek odpadła już w II rundzie WTA 500 w Berlinie, dość sensacyjnie ulegając Wieronice Kudiermietowej. Teraz przed nią Wimbledon.