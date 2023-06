Świątek może dziękować Sabalence. Kapitalne wieści tuż przed Wimbledonem

Iga Świątek (1. WTA) dzielnie odpiera ataki Aryny Sabalenki (2. WTA). Po triumfie na kortach Rolanda Garrosa jej przewaga w rankingu WTA wynosi 929 punktów. W tym tygodniu rywalka mogła znacząco zbliżyć się do Polki - brała bowiem udział w turnieju WTA 500 w Berlinie, ale dość niespodziewanie odpadła już w 1/8 finału. Tym samym do konta dopisała zaledwie 55 punktów. A to doskonałe wieści dla Świątek

W przyszłym tygodniu to Polka może znów uciec Białorusince w rankingu. Sabalenka będzie odpoczywać (o ile wystąpi o dziką kartę w turnieju w Eastbourne), z kolei nasza tenisistka wystąpi w WTA 250 w Bad Homburg. Będzie to jej pierwszy udział w tej imprezie w historii, co oznacza, że nie musi bronić punktów. W przypadku ewentualnego zwycięstwa zainkasuje maksymalną pulę - 280 punktów. Tym samym zgromadziłaby na koncie 9065 punktów.

Jeśli tak się stanie, wówczas Sabalenka będzie musiała wznieść się na wyżyny możliwości i liczyć na potknięcie Świątek w Wimbledonie, by marzyć o objęciu prowadzenia. By doszło do zmiany na pozycji liderki, Sabalenka musi dojść co najmniej do finału turnieju, a przy tym liczyć na niekorzystny wynik Świątek. Jeśli Białorusinka wygra, będzie miała 10065 punktów, jeśli "tylko" dojdzie do finału, zgromadzi 9365 punktów. Odpadnięcie w półfinale da jej 8845 punktów. Taki wynik oznaczać będzie, że Świątek utrzyma pozycję liderki rankingu WTA bez względu na wynik Wimbledonie.

Co może zrobić Świątek, aby utrzymać pozycję liderki przy dobrym wyniku Sabalenki? W przypadku zwycięstwa Sabalenki, Polka musi dojść co najmniej do finału turnieju. Wtedy Białorusinka miałaby 10065, ale Świątek co najmniej 10180 punktów (zależy to od wyniku w Bad Homburgu). Zwycięstwo Sabalenki i półfinał Świątek oznacza zmianę liderki rankingu WTA.

Istnieje jeszcze jedna opcja, by to Sabalenka została pierwszą rakietą świata. Musiałaby dojść do finału turnieju i liczyć na potknięcie Polki w czwartej rundzie. Wtedy wyszłaby na prowadzenie z dorobkiem 9365 punktów i wyprzedzałaby Świątek co najmniej o 70 punktów.

Optymistyczne słowa trenera Świątek

Choć Świątek nie odniosła większych sukcesów na kortach trawiastych w seniorskiej karierze, to eksperci stawiają ją w roli jednej z faworytek. O zwycięstwie Polki marzy też jej trener. Tomasz Wiktorowski przyznał, że tenisistka idzie w dobrym kierunku i niewykluczone, że już w tym sezonie przełamie złą passę na trawie.

- Myślę, że wcześniej czy później Iga zaskoczy. Trzeba się z tą nawierzchnią po prostu "ograć". (...) Potrzebujemy z Igą trochę czasu, ale nie wydaje mi się, by była to jakaś odległa przyszłość. Na razie Iga rozwija się dynamicznie i we właściwym kierunku - powiedział.

Świątek sezon na kortach trawiastych rozpocznie w poniedziałek 26 czerwca. Wówczas zagra pierwszy mecz w Bad Homburg. Z kolei już 3 lipca wystartuje Wimbledon.