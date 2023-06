Tak WTA "dba" o Ukrainki. Curenko ujawnia. "Poczułam się przerażona"

Po wybuchu wojny w Ukrainie większość międzynarodowych federacji zawiesiła rosyjskich i białoruskich sportowców. Inaczej postąpiły władze tenisa, z czym pogodzić nie mogła się m.in. Łesia Curenko. 34-latka odmówiła nawet gry z Aryną Sabalenką w WTA 1000 w Indian Wells. Jako powód podała "sprawy osobiste". Później wyznała, że miała atak paniki po rozmowie z dyrektorem WTA Steve'em Simonem. - Powiedział mi, że on sam nie popiera wojny, ale jeśli popierają ją gracze z Rosji i Białorusi, to jest to tylko ich własna opinia. Byłam zszokowana - tłumaczyła tenisistka.

Curenko uderza w WTA. "Próbowali ukryć ten incydent"

Teraz Curenko ujawniła kolejne szokujące fakty na temat działań władz WTA. Ukrainka wyznała w rozmowie z puntodebreak.com, że jest "naciskana" przez organizację kobiecego tenisa, a konkretnie przez Simona. Oskarżyła działacza o pozbawienie jej prawa wolności słowa i o uciszanie protestów. Ujawniła, że złożyła nawet skargę na dyrektora do WTA, ale nie otrzymała odzewu.

- Na amerykańskich kortach miałam atak paniki, który wpłynął na moje zdrowie fizyczne i psychiczne. Zmusił mnie do wycofania się z turnieju. W związku z tym złożyłam oficjalną prywatną skargę, ale żaden członek WTA nie odpowiedział. Nikt nie skontaktował się ze mną w celu wyjaśnienia okoliczności i powodu mojej skargi. To oznacza tylko jedno, WTA po prostu próbowała ukryć ten incydent, co odzwierciedla wyraźny brak etyki ze strony naszego CEO. Taka obojętność sprawiła, że poczułam się zmieszana i przerażona - wyjawiła Curenko.

- Miałam nadzieję, że jakiś członek rozpocznie oficjalne śledztwo wobec Simona, który znęca się psychicznie nad osobą, która cierpi z powodu wojny. Ale nic takiego nie miało miejsca. WTA po prostu to wszystko zignorowało - kontynuowała.

WTA wszczęło dochodzenie przeciwko trenerowi Curenko. "Nie jestem w stanie uwierzyć"

I tak już napiętą atmosferę podgrzało postępowanie WTA wobec trenera Curenko. Mykyta Własow stanął w obronie podopiecznej i kilka dni temu złożył oficjalny wniosek do organizacji kobiecego tenisa o wszczęcie śledztwa przeciwko Simonowi. Skrytykował też w mediach WTA, zarzucając jej "udawanie, że wojny nie ma". Organizacja nie wysłuchała jego próśb, a w odpowiedzi wszczęła śledztwo przeciwko... trenerowi, co rozzłościło Curenko.

- Postanowili pozbyć się jedynej osoby, która przemawiała w mojej obronie. Czuję, że tym sposobem WTA chce wywrzeć na mnie presję. Nie jestem w stanie uwierzyć, że w cywilizowanym świecie stosuje się takie sztuczki i że Simon nadal unika odpowiedzialności, którą powinien ponieść za własne słowa - zakończyła.

W tym tygodniu Curenko występowała w Birmingham. W półfinale przegrała jednak z rodaczką, Dajaną Jastremską 2:6, 2:6.