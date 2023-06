Co zrobił Hurkacz? "Jedno z uderzeń roku". Mina rywala mówi wszystko [WIDEO]

Hubert Hurkacz (17. ATP) dobrze rozpoczął turniej ATP w Halle na trawiastej nawierzchni. W pierwszej rundzie pokonał 6:4, 6:7, 6:3 Amerykanina Christophera Eubanksa (77. ATP). W kolejnym etapie jego rywalem był Tallon Griekspoor (29. ATP). Spotkanie odbyło się w czwartek o godzinie 19:55.

Świetne zagranie Huberta Hurkacza. Kompletnie zmylił rywala

Początek pierwszego seta był wyrównany, ale później Griekspoor prezentował się lepiej i wygrał go 6:3. W drugiej partii sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Hurkacz kompletnie zdominował rywala, czego dowodem jest akcja z końcówki seta. Po serwisie Polaka doszło do krótkiej wymiany. Gdy Holender odbił piłkę na drugą stronę, Hurkacz zdecydował się na ryzykowne, lecz kapitalne zagranie. Schował rakietę za siebie i uderzył piłkę między nogami. To kompletnie zmyliło rywala i punkty wpadły na konto 26-latka. Griekspoor skwitował to zagranie wymownym uśmiechem. "Jedno z uderzeń roku" - podsumował natomiast profill Tennis TV na Twitterze.

Ostatecznie drugi set wpadł na konto Hurkacza (6:1) i do rozstrzygnięcia potrzebna była trzecia partia. W niej obaj tenisiści zagrali na bardzo wysokim poziomie. Rozgrywka była bardzo wyrównana i doszło do tie-breaka. W pewnym momencie Polak przegrywał 3:6, ale zdołał obronić trzy piłki meczowe. Następnie sam był bliski zakończenia tego pojedynku na swoją korzyść. Niestety przegrał trzy kolejne podania, co ostatecznie spowodowało porażkę 8:10. Finalnie Griekspoor wygrał 6:3, 1:6, 7:6 (10:8).

Tym samym Holender awansował do trzeciej rundy, gdzie zagra z Andriejem Rublowem (7. ATP) Rosjanin poprzednio bez większych problemów pokonał Niemca Yannicka Hanfmanna (53. ATP) 7:6, 6:3.