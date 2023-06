Rośnie nowa konkurentka Świątek. Kapitalna passa. Rywalka z czołówki rozbita w pył

Jekaterina Aleksandrowa (22. WTA) pożegnała się z Rolandem Garrosem w 1/16 finału, gdzie uległa Beatriz Haddad Mai (10. WTA) 7:5, 4:6, 5:7. Później jednak udowodniła wysoką formę podczas zawodów w holenderskim S-Hertogenbosch, gdzie jak burza przeszła przez wszystkie fazy i w finale pokonała wyżej notowaną Wieronikę Kudermietową (13. WTA) 4:6, 6:4, 7:6 (7:3). Tym samym obroniła tytuł sprzed roku. W Berlinie pokazuje, że to nie był przypadek.

REKLAMA

Zobacz wideo Fernando Santos wezwany na dywanik. Specjalne spotkanie w PZPN

Jekaterina Aleksandrowa łapie formę przed Wimbledonem. Rywalka Świątek spuszcza z tonu

W pierwszym meczu w Berlinie Aleksandrowa pokonała pewnie Ludmiłę Samsonową (15. WTA) 6:4, 6:3 i nie spuszcza z tonu. W drugim meczu przyszło zmierzyć jej się z Coco Gauff (7. WTA), która pokonała wcześniej Katerinę Siniakovą (54. WTA) 6:3, 6:4.

Konto bankowe Świątek pęka w szwach. Tyle zarobiła po czterech latach kariery

Początek meczu należał do Amerykanki, która wygrała dwa swoje podania i przełamała rywalkę, co dało jej prowadzenie 3:1. Aleksandrowa Szybko się pozbierała i najpierw wygrała serwis Gauff, a potem doprowadziła do remisu. Obie panie wygrały po jednym podaniu, ale decydujący cios zadała Rosjanka. Po długiej grze na przewagi przełamała ma 5:4, a przy swoim serwisie pewnie zgarnęła seta.

Sabalenka wypaliła. Chce się "zemścić" na Idze Świątek. "To mój cel"

Druga partia to już kompletna dominacja Aleksandrowej. Gauff walczyła, ale po grze na przewagi przegrała już pierwszy serwis. Do samego końca mecz kontrolowała Rosjanka i wygrywała gema za gemem, doprowadzając do wyniku 6:0 i końca meczu. W kolejnej rundzie przyjdzie jej zmierzyć się z wygraną meczu Wieroniki Kudermietowej z Aryną Sabalenką (2. WTA). To będzie dla niej kolejny poważny sprawdzian.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Aleksandrowa przed Wimbledonem wyrasta na jedną z poważnych faworytek do walki o najwyższe cele. Rosjanka legitymuje się serią siedmiu wygranych meczów z rzędu i jeszcze może ją przedłużyć. Prestiżowy turniej wielkoszlemowy startuje już 3 lipca i nagła zwyżka formy może przynieść jej wiele korzyści. W rankingu WTA na żywo awansowała już na 20. lokatę i w przypadku wygranej w Berlinie może być nawet 17.