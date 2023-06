Tenisiści zadrwili z Raducanu. Internetowe żarciki z wypowiedzi o problemach

Emma Raducanu wygrywając US Open przeszła do historii tenisa. Brytyjka była pierwszą zawodniczką w historii, która zwyciężyła w turnieju wielkoszlemowym zaczynając grę od kwalifikacji. Dodatkowo w drodze po tytuł nie przegrała żadnego seta. Tego wszystkiego dokonała 11 września 2021 roku mając 18 lat. Dlatego wiele osób prognozowało jej sukcesywną karierę.

Emma Raducanu opowiedziała o swoich doświadczeniach. "Czasami żałuję, że wygrałam US Open"

W trakcie jednego turnieju Raducanu z mało znanej tenisistki stała się posiadaczem jednego z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w kobiecym tenisie. W rozmowie z The Sunday Times zdradziła, że czasami wolałaby nie wygrać US Open. Takie słowa mogą dziwić, ale już mniej, gdy prześledzi się karierę Raducanu, która wypełniona jest licznymi kontuzjami oraz ogromnymi oczekiwaniami. W zachowywaniu psychicznej równowagi na pewno nie pomagają też brytyjskie tabloidy, które czasem wręcz nękają sportowców.

- W tamtym momencie kiedy świętowałam, pomyślałam, że byłabym w stanie znieść wszystko dla tego momentu. Wszystko złe, co mi się może przydarzyć, wezmę za to co mam w tej chwili, bo to najlepsze uczucie na świecie. Obiecałam to sobie wtedy na korcie. Od tamtego czasu spotkało mnie wiele niepowodzeń, jedno za drugim. Jestem silna, moja tolerancja jest wysoka, ale nie jest to łatwe. I czasem myślę sobie, że chciałabym nigdy nie wygrać US Open, chciałabym, żeby to się nigdy nie wydarzyło - powiedziała tenisistka - Wtedy przypominam sobie tamto uczucie i pamiętam tę obietnicę, bo była całkowicie szczera - dodała.

Ta wypowiedź Raducanu spotkała się w większości ze znacznym zrozumieniem. Tenisistka dostała wiele słów wsparcia.

Jednak część zawodników zaczęła sobie drwić z Raducanu. Francuz Corentin Moutet (ATP. 79) napisał prześmiewczy wpis na Twitterze. - "Czasami żałuję, że wygrałem challenger w Breście". Na ten post zareagowały też inne osoby ze świata tenisa. Australijczyk Thanasi Kokkinakis (ATP. 88) dodał (a następnie usunął) komentarz ze śmiejącą się emotikoną, takie same emotikony dodała tenisistka Arina Rodionowa (WTA. 228).

Emma Raducanu wraca do zdrowia. Tenisistka jest po operacji

Obecnie Emma Raducanu przechodzi rehabilitację po operacji obydwu nadgarstków oraz kostki. Przyznała, że ciągłe kontuzje wywierały na nią ogromny wpływ i musiała brać przerwy, żeby dojść do siebie, a przed meczami prawie w ogóle nie trenowała.

- Gdy trwa sezon, udzielasz wywiadów i nie chcesz, żeby ta informacja wyszła na jaw, przez co przechodzisz, jak mało trenujesz. Próbujesz ukryć karty przed innymi zawodnikami. Byłam pod tak wielką presją, a ludzie w ogóle nie mieli pojęcia co się ze mną dzieje, a ja musiałam udawać, że wszystko jest w porządku, ukrywać to w środku. To było naprawdę uciążliwe. (...) Jestem bardzo młoda, wciąż się uczę i popełniam błędy. Jest to dużo trudniejsze, gdy popełnia się błędy na oczach wszystkich i każdy ma coś do powiedzenia - wyznała tenisistka w szczerej rozmowie.

Z tymi słowami na pewno zgodziliby się niektórzy zawodnicy. Nick Kyrgios niedawno przyznał, że po porażce w Wimbledonie rozważał popełnienie samobójstwa.O problemach z ogromną presją narzucaną na zawodników mówiła też Naomi Osaka.

