Świątek wywołała lawinę. Wystarczyło jedno zdjęcie. Takiej reakcji się nie spodziewali

Iga Świątek (1. WTA) jest królową kortów ziemnych, co udowodniła triumfując po raz trzeci w Roland Garros. Zdecydowanie więcej problemów sprawia jej trawa. W poprzednim sezonie odpadła w trzeciej rundzie Wimbledonu. Wówczas eksperci wskazywali, że porażka wynikała z braku ogrania na tej nawierzchni. W tym roku Polka nie chciała popełnić podobnego błędu i zdecydowała się na udział w imprezie poprzedzającej Wimbledon - WTA 250 w Bad Homburg.

Organizatorzy niemieckiego turnieju wstawili zdjęcie ze Świątek. Lawina komentarzy

Świątek będzie jedną z największych gwiazd niemieckiej imprezy. Już w kwietniu organizatorzy podkreślali, że z niecierpliwością czekają na jej przyjazd. "Od ponad roku nieprzerwanie króluje w kobiecym tenisie. Tylko jedenaście tenisistek może pochwalić się takim stażem na czele stawki. Jeśli wierzyć ekspertom, to panowanie 'Królowej 1GI', która wystąpi na naszych kortach, może stać się trwałe" - tak promowano występ Świątek.

Legenda broni Igi Świątek. "Nie wywołujmy presji"

Nic dziwnego, że tuż po jej przyjeździe organizatorzy pochwalili się tym faktem w mediach społecznościowych. Na oficjalnym profilu turnieju na Instagramie wstawiono zdjęcie z treningu Świątek. "Numer jeden światowego rankingu już dotarła. Od wczoraj pilnie trenuje na boiskach trawiastych w Bad Homburg. Tym samym stara się jak najlepiej przygotować do inauguracyjnego spotkania, w którym wystąpi już w poniedziałek" - czytamy.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Okazuje się, że podobnie jak organizatorzy, tak i kibice nie mogą doczekać się, by zobaczyć Polkę w akcji. Tym bardziej że będzie to pierwszy występ tenisistki w tej imprezie w historii. "Cudownie! Już czekam z niecierpliwością na jej mecz", "Niesamowite", "Jazda Iga" - to tylko kilka komentarzy. Świątek oficjalnie powitał nawet profil WTA. Niektórzy kibice nie mają wątpliwości, że mimo braku sukcesów na kortach trawiastych w seniorskiej karierze, Polka będzie jedną z faworytek. "Ona to wygra" - ocenił jeden z internautów.

Trener Świątek wierzy w jej zwycięstwo

Nadzieje na wygraną ma również Tomasz Wiktorowski. Trener Świątek przyznał, że event w Niemczech może pomóc tenisistce na tyle, że w końcu zacznie odnosić sukcesy na tej nawierzchni. - Myślę, że wcześniej czy później Iga zaskoczy na trawie. Trzeba się z tą nawierzchnią po prostu "ograć". (...) Potrzebujemy trochę czasu, ale nie wydaje mi się, by była to jakaś odległa przyszłość - powiedział w jednym z wywiadów.

Inne zdanie wyraził z kolei Patrick McEnroe. - Daleko jej do faworytki, którą była w Paryżu. Wręcz przeciwnie - mówił były amerykański tenisista. O tym, jak ostatecznie poradzi sobie Świątek, przekonamy się w najbliższych dniach. Pierwszy mecz Polka rozegra 26 czerwca.