Legenda broni Igi Świątek. "Nie wywołujmy presji"

Niespełna dwa tygodnie temu Iga Świątek zdobyła czwarty wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Rolanda Garrosa. Polska tenisistka wygrała ten turniej po raz trzeci. Poprzednim razem udawało się jej to w 2020 r. i 2022 r.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Fakty są jednak takie, że obecny sezon w wykonaniu Polski nie jest aż tak dobry jak poprzedni, kiedy wygrała kilka turniejów i aż 37 meczów z rzędu. To najlepszy wynik w XXI w. Świątek, która od roku prowadzi w światowym rankingu WTA, mogła stracić tę pozycję na rzecz Aryny Sabalenki. Wszystko przez gorsze wyniki w porównaniu do zeszłorocznych turniejów. W tym sezonie Świątek nie obroniła żadnego z tytułów wywalczonych w turniejach WTA 1000 w Dubaju, Indian Wells, Miami oraz Rzymie.

- To tylko moje domysły, ale coś może być na rzeczy, bo ja nie widzę poprawy w grze Świątek w porównaniu do ubiegłego roku. Widzę lekkie pogorszenie. Trzeba jej oczywiście oddać, że wytrzymuje to psychicznie i radzi sobie w meczach, które mają trudny przebieg - w rozmowie z "Faktem" mówił ekspert Eurosportu - Karol Stopa.

Boniek atakuje Mielcarskiego. "Szczerze. No, po co on tam poszedł?"

- Dominuje narracja, że to jest jakiś genialny marsz nadzwyczajnej postaci, która miażdży wszystko po drodze. A to jest jeszcze jedno zwycięstwo osoby, która wygrała już bardzo dużo i wygląda na to, że wygra jeszcze więcej. Ale nad jej głową zbiera się coraz więcej chmur - dodał.

Włodarczyk broni Świątek

Teraz w obronę Świątek wzięła wielka polska mistrzyni w rzucie młotem - Anita Włodarczyk. Czterokrotna mistrzyni świata oraz trzykrotna mistrzyni olimpijska stanęła murem za naszą tenisistką. - Duży szacunek, że w tak młodym wieku udźwignęła sukcesy. Nie zwariowała. Miała niesamowitą presję - powiedziała Włodarczyk cytowana przez Interię.

- Każdy oczekuje od niej bardzo dużo. Przyzwyczailiśmy się do jej sukcesów. Psychicznie sobie z tym radzi. To nie jest łatwe. Wiem, jak było ze mną. Należy dalej jej kibicować i dać spokój, żeby mogła pracować. Nie wywołujmy presji. Chapeau bas! - dodała.

Tomasz Adamek zmienia branżę. "Mówię do żony: Dorota, bo tu sponsorzy się odzywają"

Świątek wróci do gry już w poniedziałek. Polka weźmie udział w turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w Bad Homburg.