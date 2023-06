Janowicz podbija nową dyscyplinę. Zdemolował rywali w igrzyskach europejskich

Jerzy Janowicz przez pewien czas był najlepszym polskim tenisistą. W 2013 roku zameldował się w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu, co pozwoliło mu osiągnąć najwyższe w karierze, 14. miejsce w rankingu ATP. W ostatnich latach 32-latka dręczyły kontuzje, a każda próba powrotu do tenisa kończyła się niepowodzeniem. Teraz postanowił zmienić dyscyplinę sportu i jest jedną z gwiazd igrzysk europejskich w Krakowie.

Janowicz zmienił dyscyplinę i już błyszczy. "Zacząłem bawić się sportem"

Janowicz zdecydował się na grę w padla, co, jak stwierdził w rozmowie z Interią Sport, daje mu ogromną radość. - W końcu zacząłem się dobrze bawić sportem. Ostatnie siedem lat w tenisie to była dla mnie męka. I pod kątem zawodowym, i pod kątem zdrowia. Dlatego pierwszy raz od dawien dawna mogę się bawić sportem. I - jak na razie - to bardzo przyjemna zabawa - zapewnił były tenisista.

Wskazał również różnice między tymi dyscyplinami. - Jest naprawdę wiele różnic między tenisem a padlem. Na pewno muszę się przestawić na grę bardziej padlową, choć on i tak się zmienia, bo do gry wchodzi wielu tenisistów, przez co padel staje się coraz szybszy. W tej grze praktycznie nie ma uderzeń topspinowych, są one raczej slajsowane, żeby ta piłka odbijała się w dół szyby, a nie w górę - dodał.

Janowicz gwiazdą igrzysk europejskich w Krakowie. "Cenny nabytek"

W Krakowie Janowicz występuje w grze podwójnej. Jego partnerem deblowym jest Marcin Maszczak, czyli prekursor tej dyscypliny w naszym kraju. - Mieliśmy w Warszawie jeden kort i tam graliśmy z grupą kilku osób. Zaczęliśmy jednak zapraszać do gry takich zawodników, jak Jurek. To nasz cenny nabytek, bo dysponuje on olbrzymią siłą. I świetnie się uzupełniamy - przyznał Maszczak.

Polski duet rywalizację w Igrzyskach Europejskich rozpoczął od spotkania z reprezentantami Monako, Benjaminem Chavanisem i Nicolasem Fedoroffowem. Janowicz i Maszczak po zaledwie 41 minutach wygrali 6:2, 6:2. W trakcie meczu półfinalista Wimbledonu popisywał się efektownymi zbiciami spod siatki, a jego obecność wzbudziła spore zainteresowanie kibiców.

W ćwierćfinale rywalami Polaków będą Belgowie Jerome Peeters i Francois Azzola, rozstawieni w imprezie z numerem ósmym.