Deja vu Hurkacza. Niestety. Wolałby go uniknąć

Hubert Hurkacz (ATP 17.) w ostatnich dniach ma bardzo niewygodnego przeciwnika. Niemiec Jan-Lennard Struff (ATP 21.) ograł naszego tenisistę już drugi raz w ciągu tygodnia. Najpierw wrocławianin przegrał w sobotę w półfinale turnieju w Stuttgarcie 3:6, 6:3, 3:6, a teraz Struff dołożył kolejny triumf w Halle, tyle że w deblu.

Zacięty mecz Huberta Hurkacza w deblu. Niemiec znów okazał się lepszy

Hurkacz wystąpił w pierwszej rundzie deblowych zmagań w Halle w parze z 21-letnim Włochem Jannikiem Sinnerem (ATP 9.). Z kolei Struff miał u boku swojego rodaka Oscara Otte (ATP 228). Od początku spotkanie stało na niezwykle wyrównanym poziomie. Obie strony z zadziwiającą konsekwencją wykorzystywały przewagę własnego serwisu. W pierwszym secie nie było żadnych przełamać i musiał rozstrzygnąć go tie-break. W nim panowie znów unikali błędów, aż do stanu 5:5. Wówczas Hurkacz i Sinner zdobyli jeden jedyny punkt przy serwisie rywali, po chwili dołożyli kolejny przy własnym i pierwszą partię zakończyli wynikiem 7:6 (5).

Początek drugiego seta nie zwiastował większych zmian. Do stanu 3:2 dla niemieckiego debla wszystko układało się tak, jak w poprzednim. Do tamtej chwili przez całym mecz obie pary nie miały choćby jednego breakpointu. Dopiero wtedy Struff i Otte zyskali przewagę. Raz wygrali przy podaniu Hurkacza, raz przy Sinnera i raz przy swoim. W zaledwie 25 minut zwyciężyli 6:2 i doprowadzili do super tie-breaka.

W decydującą odsłonę lepiej weszli rywale. Szybko zdobyli minibreaka i długo utrzymywali przewagę. Obie strony jeszcze raz pomyliły się przy własnej zagrywce i ostatecznie to Struff i Otte triumfowali 10:7. W kolejnej rundzie zmierzą duetem Marcelo Arevalo - Jean-Julien Rojer, który ograł Tallona Griekspoora i Robina Haasego. Dla Hurkacza to jednak nie koniec przygody z Halle. Polak walczy wciąż w rywalizacji singlowej. We wtorek w pierwszej rundzie pokonał Amerykanina Christophera Eubanksa (ATP 77.) w trzech setach i w czwartek zmierzy się ze wspomnianym Griekspoorem (ATP 29.).