Dzikie karty na Wimbledon rozdane. Wielkie nazwiska i głośny powrót byłej mistrzyni

Ledwo opadł kurz po Roland Garros, a już za dwa tygodnie czeka nas kolejny turniej wielkoszlemowy. 3 lipca rozpocznie się Wimbledonu. Wśród mężczyzn tytułu bronić będzie Novak Djoković, który triumfował również w trzech poprzednich edycjach. U kobiet będzie to Elena Rybakina. Jednak nie będą oni musieli bronić punktów rankingowych zdobytych sprzed rokiem - podobnie jak pozostali zawodnicy - gdyż wówczas nie były one przyznawane z uwagi na wykluczenie z gry zawodników z Rosji oraz Białorusi. W tym roku nacje te zostały dopuszczone do udziału w turnieju.

Dzikie karty do Wimbledonu przyznane. W tym gronie była mistrzyni

Na niecałe dwa tygodnie przed rozpoczęciem Wimbledonu, władze imprez ogłosiły dzikie kary do turnieju głównego oraz kwalifikacji. Są to naturalnie w dużej większości brytyjscy zawodnicy. Wśród kobiet prawo do gry w turnieju otrzymały: Katie Boulter, Jodie Burrage, Harriet Dart, Elina Svitolina, Katie Swan, Heather Watson oraz Venus Williams.

Dla 43-letniej Amerykanki, która ponownie wróciła do gry po pięciu miesiącach przerwy, będzie to 24. występ w Londynie. Debiutowała w 1997 roku i aż pięciokrotnie okazywała się najlepsza. Ostatni raz w 2008 roku. Natomiast Elina Svitolina wraca do gry i odbudowuj swój ranking po urodzeniu dziecka.

Natomiast wśród dzikich kart dla panów również pojawiło się jedno znane nazwisko. To David Goffin, niegdyś siódma rakieta świata. 32-letni Belg dwukrotnie dochodził do ćwierćfinału Wimbledonu, w tym przed rokiem. Oprócz niego na liście pojawili się sami Brytyjczycy: Liam Broady, Jan Choinski, Arthur Fery, Goerge Loffhagen oraz Ryan Peniston.

Dzikie karty do głównej drabinki Wimbledonu przyznawane są od 1977 roku. W tym czasie tylko raz zawodnik lub zawodniczka obdarowany specjalną przepustką triumfował w całej imprezie. W 2001 roku dokonał tego Goran Ivanisević, co do dzisiaj jest największą sensacją londyńskiego turnieju wielkoszlemowego.