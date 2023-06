Nieudany rewanż Linette. Szybko odpadła z turnieju. Drugi set to była demolka

Trwa tenisowy sezon na kortach trawiastych. W ramach przygotowań do Wimbledonu Magda Linette (20. WTA) zdecydowała się wziąć udział w turnieju WTA 250 w Nottingham. Tam przegrała 5:7, 3:6 w 1/8 finału z Jodie Burrage (108. WTA), czyli zawodniczką gospodarzy. Teraz Polka gra w zawodach w Birmingham i w pierwszej rundzie wyeliminowała 3:6, 7:5, 6:4 Włoszkę Jasmine Paolini (42. WTA), mimo problemów zdrowotnych. W 1/8 finału jej przeciwniczką jest Chinka Lin Zhu (39. WTA).

Jak w Nottingham, tak w Birmingham. Linette odpada w 1/8 finału

Po grze Linette w meczu było widać, że nie jest w pełni zdrowa, a dodatkowo miała zabandażowane udo, co wpływało na to, jak się poruszała po korcie. Mecz zaczął się od wygrania gemów serwisowych, ale w trzecim gemie Polka nie wygrała żadnego punktu i została przełamana. Aż do końca seta nie miała żadnej okazji do tego, by odrobić stratę przełamania do Chinki. Finalnie Zhu wygrała 6:3, przełamując Linette po raz drugi w tym spotkaniu.

W drugim secie sytuacja się nie poprawiła. Linette nie próbowała zbytnio ryzykować, notowała sporo pomyłek (m.in. niecelne returny) i została przełamana przy pierwszym gemie serwisowym, wygrywając w nim zaledwie punkt. Chinka spokojnie punktowała jej błędy. Kolejny gem serwisowy Polki też skończył się przełamaniem. Ostatecznie w decydującym secie nie wygrała żadnego gema i przegrała go 0:6. Pytanie, czy przystępowanie do turnieju z doskwierającym urazem było dobrą decyzją ze strony Linette i jej sztabu.

Rywalką Zhu w ćwierćfinale turnieju w Birmingham będzie zwyciężczyni meczu z pary Rebecca Marino (90. WTA; Kanada) - Emina Bektas (150. WTA; USA). W półfinale Chinka może zagrać z turniejową "jedynką", czyli Czeszką Barborą Krejcikovą (12. WTA) lub Bernardą Perą (27. WTA), czyli deblową partnerką Magdy.