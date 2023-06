Tragiczny sezon byłej liderki rankingu WTA. Znów odpadła w I rundzie, fatalny bilans

Rywalizacja na kortach trawiastych powoli nabiera rozpędu. W tym tygodniu tenisistki rywalizują w turniejach w Berlinie oraz w Birmingham, gdzie o jak najlepszy wynik walczą Magda Linette (20. WTA) i Magdalena Fręch (72. WTA). W stolicy Niemiec większość środowych spotkań kończyła się spodziewanymi zwycięstwami, ale nie zabrakło też sporej niespodzianki.

Wiktoria Azarenka nie sprostała rodaczce. Szybkie pożegnanie z turniejem w Berlinie

Już na pierwszej rundzie udział w rywalizacji w Berlinie zakończyła Wiktoria Azarenka (19. WTA). Białorusinka, która w najlepszym okresie kariery dwukrotnie docierała do półfinału Wimbledonu, w meczu otwarcia zmierzyła się z rodaczką Aliaksandrą Sasnowicz (70. WTA).

Obie zawodniczki rozpoczęły spotkanie od łatwo utraconych podań. W kolejnych gemach serwujące spisywały się już znacznie lepiej i utrzymywały własne serwisy. Przełom nastąpił w siódmym gemie, kiedy Sasnowicz łatwo przełamała bardziej doświadczoną rywalkę, a po pewnie utrzymanym podaniu wyszła na 5:3. Prowadząca zamknęła seta przy własnym serwisie, wykorzystując drugą piłkę setową i wygrywając 6:4.

Druga odsłona była już znacznie bardziej zacięta. Azarenka szybko chciała wypracować przewagę, ale w pierwszych dwóch gemach serwisowych rywalki nie zdołała wykorzystać aż czterech breakpointów. Problemów z tym nie miała z kolei Sasnowicz, która w piątym gemie przełamała podanie byłej liderki rankingu, a po utrzymanym podaniu wyszła na 4:2.

Bardziej doświadczona z Białorusinek nie potrafiła odwrócić losów spotkania, a dodatkowo w dziewiątym gemie przy własnym podaniu musiała bronić piłkę meczową. Chwilę później miała nawet breakpointa na doprowadzenie do remisu, ale Sasnowicz skutecznie się wybroniła i zamknęła mecz wynikiem 6:4, 6:4.

Azarenka odpadła tym samym już na początku zmagań w Berlinie i pogorszyła tegoroczny bilans na kortach trawiastych, który teraz wynosi 1:2. Doświadczona Białorusinka jedyne spotkanie na trawie wygrała przed tygodniem, triumfując w meczu otwarcia turnieju w 's-Hertogenbosch. Sasnowicz kontynuuje z kolei dobre występy na tej nawierzchni. W ubiegłym tygodniu dotarła bowiem do półfinału turnieju w Holandii, a w drugiej rundzie zmagań w Berlinie zmierzy się z rozstawioną z "szóstką" Greczynką Marią Sakkari (8. WTA).

Fatalny sezon Azarenki. Świetne Australian Open, a później klapa

Była liderka światowego rankingu ogólnie nie może zaliczyć dotychczasowego sezonu do udanych. Po bardzo dobrym występie w Australian Open, gdzie dotarła do półfinału, zanotowała znaczny spadek formy. "Najlepszym" turniejem w jej wykonaniu były zmagania w Dubaju, gdzie dotarła do trzeciej rundy. Wszystkie inne ważne turnieje kończyła na wcześniejszych etapach i nic nie zapowiada, że miałoby to ulec zmianie.

Azarenka odpadła już w pierwszych rundach turniejów w Indian Wells, Madrycie, Berlinie i przede wszystkim na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa. Nieco lepiej spisała się z kolei Dosze, Miami, Charleston, Rzymie i 's-Hertogenbosch, gdzie zdołał wygrać po jednym spotkaniu. Łącznie tegoroczny bilans Białorusinki to 14 zwycięstw i 11 porażek.