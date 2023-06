Nie Świątek, nie Sabalenka. Andy Roddick zaskoczył. "Najlepsza na świecie"

Iga Świątek (1. WTA) jest w ostatnim czasie w znakomitej dyspozycji. Polka niedawno wygrała wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa. W finale po trzysetowym boju pokonała 6:2, 5:7, 6:4 Karolinę Muchovą (16. WTA). Był to jej trzeci triumf w tych zawodach.

Świątek udowodniła już, że świetnie radzi sobie na kortach ziemnych. Zdecydowanie inaczej wygląda sytuacja na nawierzchni trawiastej, gdzie Polka często miewa problemy. Jej największym osiągnięciem na Wimbledonie jest awans do czwartej rundy (2021 rok). Już niedługo rozpocznie się kolejna edycja tego wielkoszlemowego turnieju. Zdaniem Andy'ego Roddicka liderka rankingu WTA nie będzie faworytką nadchodzących zawodów.

- Jelena Rybakina (3. WTA) jest moją faworytką do wygrania w Wimbledonie, ponieważ jest najlepszą zawodniczką na trawie na świecie. To całkiem proste. Nie znajdziesz większego fana Igi Świątek ode mnie. Mam do niej ogromny szacunek, więc w żaden sposób jej nie lekceważę, ale na tej nawierzchni jest niesprawdzona. Właściwie pomyślałbym, że Sabalenka (2. WTA) może być nawet drugą faworytką, a potem może Iga trzecią lub czwartą. Iga jest w dużej mierze niesprawdzona na trawie, prawdopodobnie powiedziałaby ci to samo. Gra na tej nawierzchni jest dla niej wyzwaniem, zwłaszcza jeśli gra się szybko - powiedział były lider rankingu ATP w rozmowie z Tennis Channel.

Nie tylko Roddick. John McEnroe również stawia na Rybakinę

Podobnego zdania jest również John McEnroe. - Daleko jej do faworytki, którą była w Paryżu. Wręcz przeciwnie. Rybakina zagra na Wimbledonie prawdopodobnie jako faworytka - powiedział Amerykanin w podcaście "The Hiding Court". Jelena Rybakina będzie broniła zeszłorocznego trofeum. Wielkoszlemowy Wimbledon odbędzie się w dniach 3-16 lipca.