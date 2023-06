Ależ zwycięstwo Polki. Obroniła sześć piłek setowych

Magdalena Fręch (72. WTA) udanie przeszła przez eliminacje do turnieju na kortach trawiastych w Birmingham. Polka w ostatniej rundzie pokonała 6:4, 4:6, 7:5 Jil Teichmann. Zmagania w głównych zawodach rozpoczęła od starcia z Barborą Strycovą (690. WTA). Czeszka w tym roku po dwóch latach wznowiła karierę. Najwyżej notowana w rankingu WTA była w 2016 roku. Wówczas zajmowała 16. miejsce.

Magdalena Fręch pewnie pokonuje Strycovą i awansuje do kolejnej rundy

Od początku mecz był bardzo wyrównany. Obie tenisistki prezentowały się bardzo dobrze i wygrywały swoje podania. W ósmym gemie Strycova przełamała Polkę i prowadziła 5:3. Fręch nie zamierzała się jednak poddawać i szybko odwdzięczyła się rywalce tym samym, a następnie doprowadziła do wyrównania, broniąc aż sześć piłek setowych. Później zawodniczki wygrały swoje podania i do rozstrzygnięcia pierwszego seta potrzebny był tie-break. W nim z lepszej strony pokazała się Fręch i wygrała 7:3. Polka tym samym w kapitalnym stylu odwróciła losy rywalizacji.

Druga partia wyglądała zupełnie inaczej. Polka świetnie się spisywała i nie dawała rywalce większych szans. Czeszka była wyraźnie sfrustrowana i popełniała wiele błędów. W jej grze widać było wiele niepewności, co bardzo często wykorzystywała Fręch. W efekcie podwójnie ją przełamała i prowadziła aż 5:0. Strycova zdołała wygrać jednego gema, ale to jedyne na co było ją stać w tym secie. Ostatecznie Polka dopięła swego i wygrała go 6:1, a cały mecz 7:6, 6:1.

Dzięki temu Fręch awansowała do kolejnej rundy, gdzie zagra z Soraną Cirsteą (38. WTA). Rumunka wcześniej pokonała 6:4, 2:6, 6:3 rodaczkę Anę Bogdan (61. WTA). W turnieju w Birmingham udział bierze również Magda Linette (20. WTA). Polka także jest już na etapie drugiej rundy, gdzie zagra z Lin Zhu (39. WTA).