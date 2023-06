Legenda tenisa przekazała świetnie wieści. To koniec raka. "Co za ulga"

Na początku 2023 roku świat obiegła informacja, że u Martiny Navratilovej zdiagnozowano raka piersi i gardła. U 66-latki wykryto powiększony węzeł chłonny w szyi w listopadzie. Po biopsji zdiagnozowano u niej raka gardła w stadium 1, wywołanego przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Po szczegółowych badaniach wykryto u niej również podejrzaną zmianę w piersi niezwiązaną z rakiem gardła. 13 lat temu była tenisistka już raz uporała się z rakiem piersi.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Ważna wiadomość dla Igi Świątek. Chodzi o WTA Finals. Federacja potwierdziła plotki

Według informacji przekazywanych przez Navratilovą oraz jej rzeczniczkę oba nowotwory miały zostać wykryte we wczesnym stadium i były możliwe do wyleczenia. Potwierdziły to kolejne wypowiedzi byłej reprezentantki Czechosłowacji i Stanów Zjednoczonych, która w marcu poinformowała, że udało jej się ponownie wygrać z rakiem.

- Z tego, co wiadomo, jestem wolna od raka - powiedziała Navratilova w wywiadzie u Piersa Morgana. Dodawała wtedy, że czeka ją jeszcze radioterapia: - Miałam wahania nastroju, wiele wzlotów i upadków. Obawiałam się, że umrę, ale później zdawałam sobie sprawę, że ten rak jest uleczalny. W końcu włączyłam tryb tenisowy, w którym bycie mistrzynią bardzo mi się przydało.

Po trzech miesiącach Martina Navratilova wypaliła. "Je**ć raka"

Od tamtych słów legendy tenisa minęły dokładnie trzy miesiące. Po takim czasie Martina Navratilova przekazała, że jest już całkowicie wolna od choroby i nie nastąpił żaden jej nawrót. - Po dniu pełnym testów w Sloan Kettering [centrum lecznicze zajmujące się leczeniem nowotworów w Nowym Jorku - przyp. red.] wszystko stało się jasne. Dziękuję wszystkim lekarzom i pielęgniarkom, co za ulga. Żegnaj nowotworze. I tak je**ć raka - napisała dosadnie Navratilova.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Emma Raducanu związała się z miliarderem. Już nie ukrywa wybranka

66-letnia Navratilova jest powszechnie uważana za jedną z najlepszych tenisistek wszech czasów. Grała zawodowo w tenisa od 1974 aż do 2006 roku. Zdobyła aż 18 tytułów wielkoszlemowych w singlu, w tym aż dziewięć na Wimbledonie. Ponadto 31 razy zwyciężała w nich w deblu i 10 razy w mikście.