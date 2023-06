Ważna wiadomość dla Igi Świątek. Chodzi o WTA Finals. Federacja potwierdziła plotki

W zeszłym roku finały WTA odbyły się w Fort Worth koło Dallas w Teksasie. Frekwencja na turnieju w USA nie dopisała, federacja tenisowa chce wrócić do gry w Chinach.

WTA chce wrócić do Chin. Federacja potwierdza plotki

Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl, porozmawiał z Amy Binder, wiceszefową WTA ds. komunikacji. Przyznała, że WTA chce wrócić do rozgrywania turnieju finałowego Shenzen już od tego roku. Ostatni raz grano tam w 2019 r., przed wybuchem pandemii koronawirusa. Umowa na rozgrywanie WTA Finals w Shenzen była na kilka lat, ale sprawy najpierw pokrzyżowała pandemia, a potem polityka "zero COVID" stosowana przez chińskie władze.

Impreza ma ruszyć pod koniec października. - Turniej WTA Finals 2023 rozpocznie się 30 października. Naszym zamiarem jest powrót do rozgrywania imprezy w Shenzhen. Pracujemy nad szczegółami i zaktualizujemy nasz kalendarz w odpowiednim czasie - przyznała Binder w rozmowie ze Sport.pl.

Tenisowe turnieje kobiet mają wrócić do Chin już w drugiej połowie września. Wtedy zaplanowano zawody w Kantonie i Ningbo. W październiku tenisistki zagrają w Pekinie, Zhengzhou, Hongkongu i Nanchangu. Sezon zwieńczą finały w Shenzen oraz turniej WTA Elite Trophy w Zhuhai (dla zawodniczek z miejsc 9.-19. i jednej zaproszonej).

"To ma sens, bo jesienią kobiecy tenis wraca do Chin. Tylko pytanie, co z finałem Billie Jean King Cup z Polkami w Sewilli" - zwrócił uwagę Dominik Senkowski na Twitterze. WTA i organizatorzy Billie Jean King Cup nie chcieli, by turniej dla reprezentacji kolidował w kalendarzu z WTA Finals. Impreza w Andaluzji ma rozpocząć się 6 listopada, czyli tuż po zakończeniu finałów WTA.

Awans do WTA Finals wywalczy osiem najlepszym tenisistek z rankingu WTA Race, który bierze pod uwagę punkty zebrane wyłącznie w danym sezonie. W tym momencie liderką rankingu jest Aryna Sabalenka (5620 punktów), drugie miejsce zajmuje Iga Świątek (5145 pkt.). Szanse na czołową ósemkę wciąż ma Magda Linette (15. miejsce, 1312 pkt.). Do ósmej Barbory Krejcikovej traci 329 pkt.