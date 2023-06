Rywalka Igi Świątek zakończyła karierę. Rok temu była druga w rankingu. A potem koszmar

Anett Kontaveit już w marcu mówiła szerzej o swoich kłopotach zdrowotnych. Lekarze stwierdzili, że zmiany zwyrodnieniowe kręgów lędźwiowych kręgosłupa mogą jej dokuczać już do końca życia.

Kontaveit kończy karierę

Estonka zakończyła karierę zawodowej tenisistki w wieku zaledwie 27 lat. Decyzję podjęła w trosce o swoje zdrowie. Poinformowała o niej za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Ogłaszam, że kończę karierę sportowca wyczynowego. Po kilku wizytach u lekarza i konsultacjach z moim zespołem medycznym dowiedziałam się, że mam dyskopatię lędźwiową kręgosłupa. Nie mogę już w stu procentach trenować ani rywalizować. Niemożliwe jest zatem utrzymanie się na wysokim poziomie w tak konkurencyjnej dyscyplinie" - oświadczyła w treści posta na Instagramie.

Kontaveit ma na koncie sześć wygranych turniejów z cyklu WTA Tour, w tym pięć na twardych kortach i jeden na trawie. W turniejach Wielkiego Szlema najdalej zaszła na Australian Open. W 2020 r. dotarła do ćwierćfinału.

W 2022 r. zajmowała pozycję wiceliderki światowego rankingu, mimo gorszych wyników. Co prawda cztery razy dotarła do finałów turniejów - w Petersburgu (wygrany), Dosze (przegrany z Igą Świątek), Hamburgu i Tallinnie (porażki) - ale gorzej szło Estonce na pozostałych turniejach, gdzie bardzo szybko żegnała się z rywalizacją. Nie wychodziły jej też Wielkie Szlemy. W Australian Open, Wimbledonie i US Open odpadła po dwóch meczach, a z French Open pożegnała się już po pierwszej rundzie.

W tym roku na AO także odpadła w drugiej rundzie, wyeliminowała ją Magda Linette. Na kortach Rolanda Garrosa zagrała tylko jeden mecz.

"Tenis wiele mnie nauczył, za co jestem bardzo wdzięczna. To było dla mnie ważne, aby wnieść flagę Estonii na korty tenisowe i móc grać przed kibicami na całym świecie" - czytamy.

Zanim całkowicie pożegna się z tenisem, Kontaveit ma zamiar zagrać w tegorocznym Wimbledonie. "Jestem gotowa na nowe wyzwania po moim ostatnim występie. Chcę cieszyć się grą i grać najlepiej jak mogę na Wimbledonie" - wyznała.

Kontaveit kilkukrotnie mierzyła się z polskimi tenisistkami. Pięć razy grała przeciwko Idze Świątek (dwie wygrane, trzy porażki Estonki) i siedem razy z Magdą Linette (trzy zwycięstwa, cztery porażki).