Ogromna niemoc ćwierćfinalistki French Open. Rozbita przez 18-latkę w 53 minuty

Elina Switolina (73. WTA) wróciła niedawno do tenisa po przerwie macierzyńskiej. Do Paryża na Roland Garros przyleciała prosto ze Strasburga, gdzie wygrała pierwszy turniej WTA po urodzeniu dziecka. Udowodniała, że jej forma rośnie z meczu na mecz. We French Open awansowała do ćwierćfinału, pokonując po drodze m.in. jedenastą rakietę świata, Rosjankę Darię Kasatkinę. Czuję się dobrze fizycznie. Ciężko pracowałam na siłowni z moim teamem, skupiałam się na grze. Czuję się silna, może nawet silniejsza niż wcześniej - także mentalnie, a to ma wpływ na całe ciało - mówiła Ukrainka.

Ogromna niemoc Eliny Switoliny. Rozbita przez 18-latkę w 53 minuty

Teraz Elina Switolina wystartowała w turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w Birmingham. Ukrainka dostała dziką kartę do imprezy. W I rundzie jej rywalką była utalentowana, 18-letnia Czeszka Linda Fruhvirtova (57. WTA). To Ukrainka była faworytką spotkania. Tymczasem już na początku przegrała cztery gemy z rzędu, a pierwszego seta 2:6. W drugiej partii Switolina spisywała się jeszcze gorzej. Nie wygrała choćby gema. W sześciu gemach zdobyła zaledwie cztery punkty! (trzy gemy przegrała do zera, a dwa do 15). Mecz trwał zaledwie 53 minuty, a Czeszka przerwała swoją serię czterech porażek z rzędu.

- Nie sądzę, żebym była nawet faworytką meczu, ponieważ Elina grała tak niewiarygodnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Pierwszy raz w tym roku trafiłam na trawę w sobotę, więc trochę się denerwowałam, jak to się potoczy. Ale mam wspaniałe wspomnienia z brytyjskiej trawy z rozgrywek juniorskich, więc naprawdę nie mogłam się doczekać przyjazdu tutaj - powiedziała po meczu Linda Fruhvirtova.

Linda Fruhvirtova w 1/8 finału turnieju zmierzy się z Amerykanką Bernardą Perą (27. WTA). W tej samej części drabinki, co Czeszka jest Polka Magda Linette (20. WTA). Obie tenisistki mogą zmierzyć się ze sobą w ewentualnym półfinale.