Iga Świątek ujawnia, co robiła u Nadala. "Bez dwóch zdań". I przekazuje znakomite wieści

Iga Świątek kończy krótki urlop, jaki zrobiła sobie po wygraniu Roland Garros. W sobotę 10 czerwca najlepsza tenisistka świata pokonała Karolinę Muchovą w finale French Open i została mistrzynią tego turnieju już trzeci raz w karierze. Jednocześnie Iga zdobyła swój czwarty wielkoszlemowy tytuł (poza Roland Garros 2020, 2022 i 2023 wygrała też US Open 2022).

Teraz Iga Świątek wchodzi na trawę. A na niej - mimo że w 2018 roku wygrała juniorski Wimbledon - czuje się najmniej pewnie. Od 3 lipca Iga będzie grała w wielkoszlemowym Wimbledonie, a wcześniej sprawdzi się w turnieju WTA 250 w niemieckim Bad Homburgu (od 25 czerwca do 1 lipca).

Przed wylotem do Niemiec Świątek spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej, na której razem z firmą Oshee ogłosiła wypuszczenie na rynek swojej linii napojów. Po konferencji mieliśmy okazję spotkać się z Igą na rozmowę.

Łukasz Jachimiak: Na początek rozwiążmy jedną zagadkę, dobrze? W Paryżu na sesję zdjęciową z pucharem założyłaś czarną sukienkę polskiej marki - czy to znaczy, że przewidywałaś, że możesz znów wygrać Roland Garros i włożyłaś sukienkę do bagażu, z którym poleciałaś do Francji?

Iga Świątek: Nie, nie! Szczerze mówiąc w ogóle nie myślałam o tym, co się wydarzy, jeśli wygram. W ogóle nie myślałam, że mogę wygrać - przed turniejem i na początku myślałam tylko o pierwszych rundach. Ale do Paryża cały czas ktoś do mnie dojeżdżał - a to rodzina, a to znajomi, a to zespół menedżerski. I właśnie dziewczyny z zespołu menedżerskiego zadbały o to, żebym dobrze wyglądała.

A kilka dni później uzupełniłaś stylizację o biret na Majorce, w Akademii Rafaela Nadala.

- Biret jest co prawda granatowy, ale tak - uzupełniłam!

To była fajna chwila, bez dwóch zdań! Bo liceum skończyłam trzy lata temu, a dopiero teraz miałam okazję rzucić biretem [na zakończeniu roku w akademii Nadala Iga wytłumaczyła, że w szkole ją to ominęło przez pandemię].

Poproszenie o biret przyszło ci do głowy spontanicznie, czy to była zaplanowana akcja?

- Tuż przed speechem zapytałam, czy byłoby możliwe znalezienie dla mnie biretu. Dostałam odpowiedź, że chyba tak, że muszą poszukać. A w końcu w przemówieniu zapytałam studentów, czy pozwolą mi to zrobić razem z nimi, bo to przecież oni ukończyli tę szkołę.

Czy takie przemówienie było dla ciebie bardziej stresujące niż finał Roland Garros?

- Na pewno nie! Akurat ten turniej w Paryżu był dla mnie bardzo stresujący. A ta przemowa była tylko pięciominutowa. Prawda, że robiłam coś takiego pierwszy raz w życiu, ale dzięki temu to było nowe wyzwanie. Stres był, bo nigdy takiego wyzwania nie miałam, ale jednak ten stres związany z turniejem był trochę większy.

Zaproszenie od Rafy Nadala dostałaś w trakcie Roland Garros, czy jeszcze przed?

- Przed, już na początku sezonu na ziemi. Czyli kilka tygodni przed.

Koniec końców wyszło jak nagroda lepsza niż tiramisu.

- To prawda. Bardzo inspirujący i fajny event. Fajnie było złapać perspektywę i zrobić coś innego. Ale też ogólnie spędziłam kilka dni na Majorce i odpoczęłam. A to ma duże znaczenie przed kolejnymi turniejami.

A czy tam miałaś możliwość potrenowania na trawie? Bo trener Tomasz Wiktorowski zdradził, że pracę na niej już zaczęliście.

- Trenowaliśmy w Warszawie, na sztucznej trawie. Od jutra [od wtorku] zacznę już treningi na prawdziwej trawie w Niemczech. Na razie to był dla mnie czas głównie odpoczynku. Ważne było dla mnie, żebym się zregenerowała po sezonie na ziemi, który był pełen wyzwań. W trakcie miałam kontuzję, a zdrowie jest priorytetem. Cieszę się, że trenerzy tak wszystko zaplanowali, żebym mogła odpocząć i teraz mieć czas na treningi.

A jakim czasem będzie dla ciebie część sezonu grana na trawie? Ty sobie nakładasz jakąś presję, na przykład żeby dojść do takiej rundy Wimbledonu (najlepszy wynik Igi to czwarta runda), w jakiej jeszcze nie byłaś, czy zupełnie nie myślisz w taki sposób?

- Zupełnie nie myślę w tych kategoriach, bo wiem, ile czynników składa się na to czy będę dobrze tam grała. Chciałabym jak najwięcej się nauczyć, chciałabym poczuć, że z roku na rok gram na trawie coraz lepiej, że się rozwijam. To jest moim celem: skupić się teraz na treningach i później to, co przetrenuję wprowadzić w mecze.

Co tobie sprawia na trawie największą trudność? Zupełnie inne poruszanie się po niej? Inne prędkości piłki, bo tam jest szybciej?

- Tak, jak najbardziej - gra na trawie jest szybsza i piłka niżej się odbija. Chyba średnio 10 centymetrów niżej niż na mączce. Doślizgiwanie się do piłek jest ryzykowne, więc poruszanie się trzeba zmienić. A jak dobrze się gra na Rolandzie, to jest mniej czasu na przygotowanie się do trawy. W zeszłym roku było go naprawdę mało, wtedy zagrałam tylko Wimbledon, nie zagrałam nawet turnieju przed. Teraz zdecydowaliśmy, że jednak więcej meczów będzie potrzebnych, dlatego zagram też w Niemczech. I mam nadzieję, że nauczę się jak najwięcej, żebym się rozwijała jako zawodniczka.

Nie ukrywasz, że chciałabyś kiedyś mieć swoją tenisową akademię, teraz po raz kolejny byłaś w świetnym ośrodku Nadala, powiedz więc proszę czy już jesteś gotowa ruszyć z takim projektem i to się stanie w perspektywie roku, czy dwóch, czy to raczej daleka przyszłość?

- Szczerze mówiąc na razie nie będę zdradzała. Nie wiem, jak moje życie się potoczy i jakie będą możliwości, ale bez dwóch zdań na razie skoncentruję się na tym, żeby jak najlepiej grać, bo to też zrobi najlepszą robotę w pewnym sensie. Ale też cały czas staram się promować tenis, więc jak najbardziej chodzi mi po głowie taki pomysł. Jednak więcej powiem, gdy będę gotowa, wtedy się tym podzielę.

Wspomniałaś o kontuzji z Rzymu. Szczęśliwie udało wam się tak popracować, że zdołałaś zagrać w Rolandzie i wygrać go, a powiedz proszę, ile cię to kosztowało. Pytam, pamiętając, jak mówiłaś mi po US Open, że za zwycięstwo zapłaciłaś skurczami, które nie dały ci spać.

- Tak, po US Open faktycznie to był bardzo wymagający czas. Teraz po Rolandzie było lepiej, trochę łatwiej było mi odpocząć. Ale przed turniejem był najcięższy okres. Niepewność związana z tym czy będę w stanie wyjść na kort i grać na sto procent była dość uciążliwa. Ale Maciek Ryszczuk [trener Igi od przygotowania fizycznego] zrobił świetną robotę jeśli chodzi o to, żebym była w stanie grać i z dnia na dzień na Rolandzie czułam się lepiej. A teraz czuję się wręcz lepiej niż przed turniejem. Kontuzja jest wyleczona, wyzdrowiałam, teraz już w pełni mogę się skoncentrować na pracy.

Przed wejściem na korty trawiaste razem z Oshee ogłosiłaś, że do sklepów trafi linia twoich zdrowych wód. Wiem, że biznes nie jest dla ciebie priorytetem, ale może chcąc kiedyś mieć tę wielką, prywatną akademię inspirujesz się trochę takimi postaciami jak Gabriela Sabatini, która do wielkiego tenisa dołożyła budowę imperium kosmetycznego albo jak Maria Szarapowa, która odniosła duży sukces jako producentka słodyczy?

- Jasne, że się inspirowałam. Wiem ogólnie co się dzieje, a inspiracji, które można zaczerpnąć od innych zawodniczek jest sporo. Ale też staram się zachować balans i wiem, że moja kariera będzie długa, więc jeszcze będę miała okazję zrobić projekty, które będą wyjątkowe. Jak ten. Bo to, że mam swoje napoje na rynku razem z Oshee sprawia, że jestem naprawdę dumna. Mam nadzieję, że będzie wam smakowało. A ja staram się do tej biznesowej sfery podchodzić "step by step".