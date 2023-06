Iga Świątek twarzą nowego produktu na całym świecie. Prace trwały pół roku

Wody witaminowe, z wodą kokosową - pierwsza truskawkowo-melonowa i druga cytrynowo-limonkowa: oto powód poniedziałkowego spotkania w Kinogramie Fabryki Norblina w Warszawie. Firma Oshee znana już ze sponsoringu m.in. Roberta Lewandowskiego czy piłkarskiej drużyny Realu Madryt, w kwietniu podpisała umowę z Igą Świątek. A teraz z Igą, jej trenerami Tomaszem Wiktorowskim i Maciejem Ryszczukiem oraz jej psycholożką Darią Abramowicz Oshee stworzyło specjalne napoje.

Paliwo produkowane przez pół roku

- Dla mnie ważne było to, żeby w wodach było mało cukru - podkeślała Iga Świątek. Oshee Coconut Water to napoje niskokaloryczne, bez konserwantów, sztucznych barwników i aromatów. Iga i jej cały sztab zapewniają, że podpisują się pod produktami, które wkrótce trafią do sklepów. Napoje trafią nie tylko na polski rynek. Umowa jest globalna, a firma Oshee jest obecna w ponad 50 krajach.

- To, co jem i to, co piję, to jest moje paliwo. Musi być dobre, żebym fizycznie wytrzymała turniej po turnieju, żebym miała energię do gry. Wspólnie z Maciejem [Ryszczykiem, trenerem przygotowania fizycznego] dbamy o to i wiemy, że suplementacja jest bardzo ważna - podkreślała Świątek. A przedstawiciele Oshee zdradzili, że prace nad napojami (ich składem, smakiem itp.) trwały aż pół roku.

- Dążymy z firmą do tego samego celu. Zawsze podobała mi się marka i jej projekty, na przykład ten z Wiedźminem. To jest coś nowego, orzeźwiającego. Cieszę się, że teraz mogę wprowadzić swoje napoje. Może trafią do szerokiego grona, też do tenisistów. Napoje funkcjonalne są bardzo ważne, sama z nich dużo korzystam - dodawała najlepsza tenisistka świata.

Iga Świątek pamięta, że jest wzorem

Globalny sukces owocowych wód Świątek nie jest przesądzony, ale biznesowo to dla niej ciekawy krok. Na krajowym podwórku rekomendacja od kogoś takiego jak Iga na pewno trafi do odbiorców. Przedstawiciele Oshee są o tym przekonani.

- Według nas Iga jest dziś absolutnym numerem jeden w polskim sporcie, a przede wszystkim całkowicie wypełnia definicję idealnej ambasadorki Oshee - mówił Paweł Jacaszek, prezes firmy. - Iga ma fantastyczną osobowość, jest bardzo dojrzała, świadoma, wie czego chce, jest skromna - wyliczał. - Ja tu jestem, trochę mi niezręcznie - wtrąciła Iga. - Ale dziękuję - dodała. - To dla nas numer jeden, jeśli chodzi o możliwość współpracy ze sportowcem - uzupełnił jeszcze szef Oshee.

Świątek jest już ambasadorką m.in. ekskluzywnej marki Rolex, a wiążąc się z Oshee chce promować zdrowy tryb życia. Na poniedziałkową konferencję zaproszone zostały dzieci trenujące tenis. Dzieciaki zadawały też pytania, np. o to jak Iga radzi sobie ze stresem. W odpowiedzi rad udzieliły im i Świątek, i Abramowicz (było o znaczeniu ćwiczeń oddechowych, o koncentrowaniu się na ulubionym elemencie, o robieniu dla siebie dobrych rzeczy). Dla tych dzieci każda wskazówka od takiej gwiazdy jak Iga Świątek jest więcej niż propozycją. Również - a może nawet przede wszystkim w zalewie dopalaczy i wątpliwej jakości energetyków - ta dotycząca suplementacji.

- A co zrobić, żeby więcej wygrywać - zapytała na koniec jedna z dziewczynek. - O mój Boże, też bym chciała wiedzieć - odpowiedziała Iga ze śmiechem. - Chociaż chyba nie mam na co narzekać - dodała po chwili. I stwierdziła, że najważniejsze jest myślenie nie o tym, że chce się wygrać, tylko o tym, co chce się zrobić, jak grać, na korcie.