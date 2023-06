Heroiczna walka Linette w Birmingham. Polak awansowała, choć potrzebowała przerwy medycznej

Magda Linette (20. WTA) rozpoczęła sezon na kortach trawiastych od turnieju w Nottingham. Tam w I rundzie pokonała 6:4, 6:4 Olivię Gadecki (135. WTA), ale następnie przegrała 5:7, 3:6 z Jodie Burrage (103. WTA). O lepszy wynik chciała powalczyć o na kortach w Birmingham.

Magda Linette awansowała do II rundy turnieju w Birmingham. Wygrała zacięty mecz

Rozstawiona z numerem trzecim Polka w I rundzie trafiła na Włoszkę Jasmine Paolini (42. WTA). Mecz rozpoczął się dla niej źle, bowiem od razu została przełamana. Co prawda szybko odpowiedziała przełamaniem powrotnym, ale potem Paolini zdobyła kolejny breakpoint i prowadziła 2:1. W siódmym gemie Włoszka znów była blisko przełamania Linette, co wtedy jej się nie powiodło. Dokonała tego przy kolejnej okazji i wygrała partię 6:3.

Początek drugiego seta również zwiastował kłopoty poznanianki. Najpierw gładko przegrała gem przy podaniu rywalki, a potem musiała zaciekle bronić własnego serwisu. Udało jej się to, potem zyskała nawet przewagę przełamania, lecz momentalnie ją straciła i było 2:2.

Przy stanie 2:3 Linette poprosiła o przerwę medyczną. Po tym, jak fizjoterapeutka opatrzyła jej lewą nogę, mogła wrócić do gry, lecz po grymasie na twarzy widać było, że uraz daje jej się we znaki. Z czasem jednak Polka zaczęła zdecydowanie przeważać, nawet po tym, jak w dziewiątym gemie została przełamana i przegrywała 4:5, to potem zaliczyła serię trzech wygranych gemów i doprowadziła do trzeciej partii.

W decydującej trzeciej partii obie zawodniczki przez dłuższy czas utrzymywały własne podania. Jedyny breakpoint pojawił się w czwartym gemie przy serwisie Linette, która skutecznie wybroniła się przed przełamaniem. Przy stanie 3:3 Polka przełamała serię utrzymanych podań i, wykorzystując czwartego breakpointa, odebrała rywalce podanie. Po chwili utrzymała własny serwis i miała szansę zamknąć spotkanie w gemie serwisowym rywalki, jednak Paolini obroniła dwie piłki meczowe. Linette wykorzystała z kolei atut własnego podania i wygrała seta 6:4, awansując do drugiej rundy.

Magda Linette (20. WTA) - Jasmine Paolini (42. WTA) 3:6, 7:5, 6:4

W II rundzie Magda Linette zagra z Chinką Lin Zhu (39. WTA) albo z Brytyjką Katie Boulter (77. WTA), triumfatorką niedawnego turnieju w Nottingham.