Alcaraz odpowiedział Kyrgiosowi. Zgodził się z nim w sprawie Djokovicia

W Paryżu podczas Roland Garros Novak Djoković świętował swój 23. wielkoszlemowy tytuł, dzięki czemu wyprzedził pod tym względem Rafę Nadala i wysunął się na samodzielne prowadzenie. 36-letni Serb już na początku lipca powalczy o kolejny triumf.

Zawodnicy przenoszą się na trawę, a to oznacza, że zbliżamy się do Wimbledonu, który start zaplanowano na 3 lipca. Od czterech edycji tej imprezy niepokonany jest Novak Djoković, który triumfował w 2018, 2019, 2021 oraz 2022 roku. Trzy lata temu turniej się nie odbył z powodu pandemii.

Jeśli Serb wygrał w Paryżu na swojej najmniej lubianej nawierzchni ziemnej, to czy ktoś jest w stanie zatrzymać go na trawie? Zapytany o to Nick Kyrgios odpowiedział, że nie, ale zdolny do tego jest tylko on sam. - Jeśli to nie ja, to nikt nie może tego zrobić - odpowiedział w swoim sarkastycznym stylu. Djoković ograł Australijczyka w zeszłorocznym finale Wimbledonu. Kyrgiosowi będzie bardzo trudno powtórzyć ten wynik, gdyż dopiero wraca do zdrowia po półrocznej przerwie spowodowanej operacją kolana. Wciąż nie jest w optymalnej dyspozycji, a właśnie wycofał się z turnieju w Halle rozgrywanego w tym tygodniu.

Skonfrontowany ze słowami tenisisty z Canberry został Carlos Alcaraz, światowa dwójka, który przez problemy zdrowotne przegrał półfinał Roland Garros z Novakiem Djokoviciem, mimo że był głównym faworytem paryskiej imprezy. - Nie mówię, że nie jestem w stanie pokonać Novaka [na trawie], ale myślę, że mam na to mniejsze szanse niż na innych nawierzchniach. Myślę, że Kyrgios ma większe szanse na to niż jakikolwiek inny zawodnik w tourze - powiedział Hiszpan na konferencji prasowej przed startem w londyńskim turnieju na kortach Queens Clubu.

20-latek ma małe doświadczenie w grze na trawie. W zeszłym roku w Londynie dotarł do czwartej rundy, w której przegrał z Jannikiem Sinnerem. Wówczas to był jego jedyny turniej na tej nawierzchni.

W najnowszym notowaniu Carlos Alcaraz po Roland Garros opuścił pozycję lidera rankingu ATP na rzecz Novaka Djokovicia. Serb nad Hiszpanem ma przewagę 420 punktów. Z uwagi na to, że nikt w Wimbledonie nie będzie bronił punktów za zeszłoroczny turniej - nie przyznawano ich z uwagi na brak rosyjskich i białoruskich tenisistów - tegoroczna edycja w kontekście klasyfikacji mężczyzn zapowiada się jeszcze bardziej elektryzująco.