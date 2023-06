Jest nowy ranking WTA. Miło popatrzeć. Polki awansowały

Iga Świątek (1. WTA) w ostatnim tygodniu zasłużenie odpoczywała po wyczerpującym turnieju Roland Garros, w trakcie którego sięgnęła po trzeci tryumf w karierze na tych kortach. Polka niezmiennie pozostaje liderką światowego rankingu i teraz przygotowuje się do turnieju WTA 250 w Bad Homburg, rozgrywanego od 26 czerwca do 1 lipca. Będzie to pierwsze i jedyne przetarcie polskiej tenisistki na trawiastych kortach przed Wimbledonem.

Iga Świątek prowadzi, a pozostałe Polki notują awanse w rankingu WTA

W porównaniu z ubiegłotygodniowym zestawieniem nie ma zmian w rankingu WTA. Każda z czołowej dziesiątki tenisistek utrzymała swoje miejsce, a przewaga Igi Świątek nad Aryną Sabalenką (2. WTA) wynosi 929 punktów. Polka jednocześnie rozpoczęła 64. tydzień panowania na szczycie światowego rankingu. Jest już pod tym względem 11. w historii i kolejna w kolejce jest Caroline Wozniacki, która prowadziła przez 71 tygodni z rzędu. Świątek jest pewna pozycji liderki przynajmniej do Wimbledonu.

O ile na szczycie zestawienia nie ma większych przetasowań, o tyle inne polskie tenisistki zanotowały drobne awanse. Magda Linette (20. WTA) ponownie wskoczyła do czołowej dwudziestki i to mimo odpadnięcia w drugiej rundzie turnieju w Nottingham. Awans o pięć pozycji zaliczyła również Magdalena Fręch (72. WTA). 25-latka w Nottingham odpadła dopiero w ćwierćfinale, a teraz ma za sobą wygrany pierwszy mecz w kwalifikacjach do turnieju w Birmingham.

Ranking WTA (notowanie z dn. 19.06.2023):