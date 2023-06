Poważny zarzut pod adresem Świątek. "Ściema". Zdecydowana reakcja Darii Abramowicz

W maju Iga Świątek brała udział w turnieju WTA 500 w Rzymie. Polka szła przez rozgrywki jak burza, do czasu gdy w meczu ćwierćfinałowym z Jeleną Rybakiną była zmuszona skreczować. Wówczas pojawiły się głosy, że jej kontuzja to "ściema".

Skrecz Świątek był blefem? Daria Abramowicz stanowczo odpowiada

Daria Abramowicz to znana psycholog, która współpracuje z Igą Świątek. W wywiadzie dla "Wprost" opowiedziała o skreczu tenisistki z meczu z Rybakiną i odpowiedziała na wszystkie komentarze poddające uraz zawodniczki pod wątpliwość.

- Pojawiły się wtedy sugestie, według których uraz Igi to ściema, a naprawdę to ona miała atak paniki. Tego typu trywializowanie całej sprawy mocno narusza granice osobiste sportowca, a po drugie jest krzywdzące w kwestii edukacji o zdrowiu psychicznym - powiedziała Abramowicz.

Poruszyła przy okazji temat zdrowia psychicznego w sporcie, które niestety wciąż nie jest przez wielu traktowane poważnie. Na myśl od razu przychodzi sprawa Naomi Osaki, która w 2021 roku wycofała się z turnieju Rolanda Garrosa, co później wytłumaczyła tym, że od lat cierpi na depresję. Wówczas Japonka spotkała się z falą hejtu, co zaskakujące nawet od osób ze świata sportu. Tomasz Iwański, ówczesny główny trener Polskiego Związku Tenisowego nazwał tenisistkę "rozkapryszoną primabaleriną zarabiającą 50 mln USD rocznie w zawodzie, którego podstawą jest radzenie sobie ze stresem".

Abramowicz we wspomnianym wywiadzie oceniła społeczną świadomość na temat zdrowia psychicznego i powiedziała, że nie jest to zadowalający poziom. - Niestety jednak tak było i jest to jeden z czynników, przez który nie satysfakcjonuje mnie obecny etap rozwoju i edukacji społecznej w kwestiach psychologicznych. Żeby jednak nie zabrzmieć jak fatalistka - muszę powiedzieć, że cieszy mnie, iż coraz więcej sportowców otwarcie mówi o istocie dbania o zdrowie psychiczne. Coraz więcej osób chce dzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami, czasami wręcz traumatycznymi - wyznała psycholog.