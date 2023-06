Rywalka Świątek mówi, co zrobili Rosjanie. "Oni nie są ludźmi"

Wojna w Ukrainie trwa już 16 miesięcy i dotyka także świat sportu. Rosyjscy i białoruscy sportowcy są wykluczeni ze startów przez większość federacji, wiele osób ze świata sportu solidaryzuje się z Ukrainą, a jej reprezentanci we wzruszający sposób wypowiadają się niekiedy o tym, co dzieje się w ich kraju.

Anhelina Kalinina szczerze o wojnie w Ukrainie. "Oni nie są ludźmi"

Jedną z osób, która w ostatnim czasie opowiedziała o wojnie jest ukraińska tenisistka Anhelina Kalinina. 25. zawodniczka rankingu WTA wyznała, że jest wstrząśnięta tym, co dzieje się w jej kraju, choćby w rodzinnej miejscowości. - W Nowej Kachowce spędziłam całe dzieciństwo. Naprawdę trudno o tym mówić, ale to są niesamowite wspomnienia. Nie mogę o tym zapomnieć, ale to, co stało się teraz... Nie mam na to słów - przyznała w rozmowie z portalem inews.co.uk.

Zawodniczka wyjawiła, że wojna objęła już całe miasto. Rosjanie wysadzili niedawno tamę na Dnieprze, przez co zostało ono niemal całkowicie zalane. A to nie koniec. - Najpierw zajęli terytorium, a teraz zbombardowali. Z powodu tej eksplozji woda pokryła całe miasto. Oni nie są ludźmi - powiedziała.

Kalinina wyjawiła, że niedawno bomba spadła w pobliżu domu jej rodziny. Byli w nim jej dziadkowie, którzy wcześniej deklarowali, że nie uciekną do innego miasta. - To był moment, w którym powiedzieli, że nie mają wyboru - przyznała. Przypomnijmy, że jakiś czas temu bomba spadła też w pobliżu akademii tenisowej, w której pracuje mama zawodniczki.

Ukraińska tenisistka opowiedziała też pewną historię z udziałem dzieci z jej kraju. - Dzieci są bardzo przestraszone. Moja mama jest trenerem tenisa i ma grupę dzieci poniżej 10 lat. Powiedziała mi, że kiedy pogoda była zła i grzmiało, to dzieciaki strasznie się bały i nie mogły już ćwiczyć. Nie mogły się opanować - relacjonowała.