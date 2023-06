Szokujące wyznanie tenisowej gwiazdy. "Żałuję, że wygrałam"

11 września 2021 roku na zawsze zmienił życie Emmy Raducanu. To tego dnia 18-letnia wówczas tenisistka wygrała wielkoszlemowy US Open, stając się wielką gwiazdą - tenisową, ale również marketingową. Brytyjka podpisała wielomilionowe kontrakty z kilkoma najbardziej znanymi firmami na świecie czy też zyskała mnóstwo obserwujących na Instagramie, jako kobieta o nietuzinkowej urodzie.

Raducanu mówi o "rekinach" wokół niej. "Nauczyłam się, aby krąg był jak najmniejszy"

Jednak jej historia niebezpiecznie zaczęła przypominać tę Eugenie Bouchard. Raducanu, podobnie jak Kanadyjka, która doszła do finału Wimbledonu w 2014 roku, po wielkim sukcesie dopadło wiele kontuzji. Aktualnie 20-letnia tenisistka ponownie się leczy, po tym jak przeszła operacje obu nadgarstków oraz kostki. Udzieliła wywiadu "The Sunday Times", w którym opowiedziała o swoim aktualnym stanie zdrowia, ale również tym, co działo się w jej życiu po triumfie w Nowym Jorku.

- W tej chwili nie mogę nawet otwierać butelek ani tego typu rzeczy - wyznała Brytyjka, który ma zamiar wrócić w przyszłym sezonie. - Walczyłem z bólem fizycznym, ale strona mentalna też była dla mnie bardzo trudna - dodała.

Nagły przypływ sławy oraz fanów mocno odbił się na psychice młodej zawodniczki, które weszła do świata show-biznesu. - Musiałam bardzo szybko dorosnąć. Kiedy wygrałam, byłam bardzo naiwna - powiedziała Emma Raducanu. - Musisz mieć się na baczności, ponieważ jest tam wiele rekinów - kontynowała. Tenisistka przestrzega młode zawodniczki, które osiągną sukces. Twierdzi, że ludzie z tej branży traktowały ją jako skarbonkę, na czym kilka razy się sparzyła. - Nauczyłam się, aby krąg był jak najmniejszy, tak będzie najlepiej dla ciebie - wyjaśnia.

Zawodniczka najbardziej zszokowała swoimi słowami na temat wydarzeń z Nowego Jorku w 2021 roku. - Czasami myślę, że żałuję, że wygrałam US Open - wyznała Brytyjka w kontekście tego, co spotkało ją po tym triumfie. Twierdzi, że ten sukces wręcz zahamował, a nie rozwinął jej karierę, choć dał on jej niezapomniane chwile. - Kocham utwór Sweet Caroline, bo to była piosenka, która leciała na Arthur Ashe Stadium, kiedy zdobyłam tytuł. Teraz mam wspaniałe wspomnienia - zakończyła Emma Raducanu.