Niebywały wyczyn Gasqueta. Dołączył do Djokovicia, Nadala i Murraya. A potem zaszokował

Jedną z największych niespodzianek turnieju ATP 250 w Stuttgarcie było rychłe pożegnanie się z imprezą Stefanosa Tsitsipasa (5. ATP). Rozstawiony z jedyną Grek przegrał już w swoim pierwszym meczu (w 1R miał wolny los) z Richardem Gasquetem (55. ATP) 6:7(8), 6:2, 5:7. Dla francuskiego weterana była to wyjątkowa chwila.

Gasquet pierwszym Francuzem w historii z 600 zwycięstwami. Czwarty aktualnie grający zawodnik

Wygrana nad Tsitsipasem była 600 zwycięstwem 37-latka w zawodowej karierze. Gasquet swoją karierę rozpoczął w 2002 roku, gdy na świecie nie było np. Carlosa Alcaraza, a Iga Świątek miała roczek. Swoją pierwszą wygraną Francuz zanotował w Monte Carlo. Przez ponad dwie dekady zachwycał fanów tenisa swoim jednoręcznym bekhendem.

37-latek został 28. zawodnikiem w erze open, który osiągnął 600 zwycięstw. Dokonał tego jako pierwszy Francuz oraz czwarty aktywny tenisista. Wcześniej spośród wciąż aktualnie grających pułap ten przebili: Rafael Nadal (1068), Novak Djokovic (1058) i Andy Murray (725). Triumf na Tsitsipasem był jego jedenastym nad graczem z czołowej piątki rankingu ATP.

- To dużo zwycięstw. Nie spodziewałem się, że osiągnę coś takiego. Prawda jest taka, że muszę być jednym z najgorszych, którzy osiągnęli 600 zwycięstw - powiedział żartobliwie Gasquet po swoim osiągnięciu. - To wiele dla mnie znaczy, bez względu na to, jak długo gram - od ponad 20 lat. Na początku roku wiedziałem, że mogę dobić do 600. Pamiętam, że w 2018 roku dobiłem do 500 i od tego momentu postawiłem sobie za cel dołożenie kolejnych stu zwycięstw. Niewielu tenisistom się to udało, więc to niesamowite uczucie - komentował dalej już na poważnie Francuz.

Przez ostatnie dwie dekady, w których Gasquet był aktywnym zawodnikiem, tenis bardzo się zmienił i sam 37-latek musiał się do tego zaadaptować. - Teraz muszę być bardziej agresywny i lepiej serwować, być bardziej bezpośredni, jeśli chcę pozostać w tourze - podsumował.

W swojej karierze Richard Gasquet wygrał 16 turniejów ATP - pierwszy w 2005 roku, a ostatni w 2023. W styczniu okazał się najlepszy w Auckland. Najwyżej w rankingu mężczyzn był sklasyfikowany na siódmym miejscu. Trzykrotnie dochodził do półfinałów wielkoszlemowych.