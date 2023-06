Hurkacz nie wykorzystał wielkiej szansy. Niespodziewanie przegrał walkę o finał

Półfinałowe spotkanie turnieju w Stuttgarcie odbywało się w najlepszym możliwym układzie dla Huberta Hurkacza. Na tym etapie rozgrywek Polak mógł trafić na Stefanosa Tsitsipasa (5. ATP) lub Tommy'ego Paula (16. ATP), lecz obaj zawodnicy odpadli wcześniej. Tym samym Hurkacza czekał pojedynek z Janem Lennardem Struffem (24. ATP), który wydawał się być dobrym rywalem dla naszego tenisisty.

Szybkie przełamanie i pewne zwycięstwo

Już na początku pierwszego seta Hurkacz pokazał, że jest w sobotnie popołudnie w bardzo dobrej dyspozycji. W drugim gemie spotkania przy podaniu Struffa Polak znakomicie kontrował i wykorzystywał nadarzające się sytuacje, przełamując rywala.

W kolejnej fazie pierwszego seta obaj zawodnicy grali bardzo pewnie, lecz głównie przy własnych gemach serwisowych. Grający przed własną publicznością Struff starał się jak najczęściej atakować do siatki, co przynosiło efekty. Mimo to Hurkacz był wyjątkowo spokojny i odpowiadał znakomitymi serwisami, nie dając rywalowi ani jednej piłki na przełamanie. Dzięki temu Polak wygrał 6:3 i wyszedł na prowadzenie w całym spotkaniu.

Pewny siebie Struff poszedł po swoje

Początek drugiej partii wyglądał dokładnie tak samo, jak końcówka partii pierwszej. Obaj tenisiści wykorzystywali swoje najmocniejsze bronie, utrzymując podania oraz co kilka piłek psując rywalowi szyki w obronie.

Kluczowy w przebiegu seta okazał się gem nr 6. Wówczas przyszło ponownie serwować Hurkaczowi, lecz tym razem Struff był w stanie wyłączyć największy atut Polaka w postaci serwisu. Doprowadziło to do sytuacji, w której Niemiec miał jedną piłkę na przełamanie, którą skrzętnie wykorzystał.

To dało mu bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, które pozwoliło reprezentantowi gospodarzy pewnie pójść po swoje w kolejnych trzech gemach i wygrać drugiego seta, doprowadzając do wyrównania.

Szybko ułożona droga do finału

Choć pierwszy gem trzeciego seta wpadł na konto Hurkacza, później nie było już tak dobrze. Struff do doskonałej gry przy siatce zaczął dodawać także skuteczne uderzenia zza linii, które dawały mu dodatkowe punkty. To nieco zgubiło Polaka, który już w trzecim gemie musiał uznać wyższość rywala, oddając podanie, co niżej notowanemu zawodnikowi dało ogromny zastrzyk pewności siebie.

Choć w następnych gemach polski tenisista próbował naciskać na swojego rywala, nie tylko utrzymując serwis, ale i atakując przy returnie. Struffowi wszystko zaczęło wychodzić. W środkowej części seta wydawało się, że Niemiec nie popełnia żadnych błędów, co nie dawało nadziei na szczęśliwe zakończenie spotkania.

Do niego doszło w dziewiątym gemie przy podaniu Huberta Hurkacza. Niemiec wygrał trzy pierwsze piłki, mając w kieszeni trzy piłki meczowe. Choć Polak dwie z nich zdołał obronić serwisem, przy trzeciej reprezentant gospodarzy nie popełnił błędu i skończył spotkanie 6:3 3:6 3:6. W finale na Struffa czeka już Amerykanin Francis Tiafoe (12. ATP).