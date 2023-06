Osiem miesięcy temu przeżyła dramat. Nowe wieści ws. rywalki Świątek

20 września 2022 roku swój ostatni mecz rozegrała Daria Saville - niegdyś Gawriłowa. Wówczas 55. rakieta świata rywalizował w Tokio, a w pierwszej rundzie turnieju czekało ją trudne zadanie, gdyż rywalizowała z Naomi Osaką. Już w drugim gemie spotkania 29-latka doznała ciężkiej kontuzji. Zerwała więzadło krzyżowe przednie. Wykluczyło ją to z gry na długie miesiące.

Saville wraca do gry po kolejnej ciężkiej kontuzji

Australijska tenisistka pochodzenia rosyjskiego weźmie udział w eliminacjach turnieju WTA 250 w Birmingham, rozgrywanych w przyszłym tygodniu na kortach trawiastych. Obecnie Saville zajmuje 182. miejsce w rankingu WTA. - W ostatnich tygodniach trenowałam z juniorami tutaj [w Melbourne - red.], grając kilka setów. Trudno powiedzieć, na jakim jestem poziomie. Być może mam ogólne pojęcie, ale po prostu podoba mi się pomysł zagrania i sprawdzenia się w meczach z innymi zawodniczkami - mówi Saville na łamach oficjalnej strony Australin Open.

Tenisistka zerwała więzadła krzyżowe w kolanie po raz drugi w życiu. Wcześniej stało się to w 2013 roku. To kolejny bardzo poważny uraz, który wykluczył tenisistkę z gry na dłuższy okres. W latach 2019-2021 Australijka również opuściła znaczną część imprez w sezonie z powodu problemów zdrowotnych.

Daria Saville w grudniu 2021 roku wzięła ślub z innym zawodnikiem, Luke'em Saville, przyjmując jego nazwisko oraz zaczęła występować pod flagą jego ojczyzny - Australii. 29-latka urodzona w Moskwie wygrała jeden zawodowy turniej WTA - w 2017 roku w New Heaven. Przegrała za to aż cztery finały. W imprezach wielkoszlemowych najwyżej dotarła do czwartej rundy (w Australian Open w 2016 i 2017 roku). Najwyżej w rankingu WTA sklasyfikowana była na 20 pozycji.