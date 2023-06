Imponujące statystyki Huberta Hurkacza. Jest najlepszy na świecie

Hubert Hurkacz (14. ATP) pewnie awansował do półfinału turnieju ATP 250 w Stuttgarcie, pokonując Christophera O'Connella (74. ATP) 6:4, 6:4. Rozstawiony z czwórką Hurkacz przez cały mecz bardzo dobrze podawał i pewnie wygrywał swoje gemy serwisowe. Nie dopuścił rywala do ani jednego break pointa.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek na Wimbledonie. "Teraz powinno być lepiej"

Miedwiediew wściekły. Nie wytrzymał. Skandaliczne zachowanie

Imponujące statystyki serwisowe Huberta Hurkacza. Jest najlepszy

W dziesięciu gemach, które Polak rozpoczynał podaniem, posłał aż 19 asów. Dzięki temu w całym sezonie ma już ich na koncie 506. Jest pierwszym zawodnikiem, który przekroczył barierę pół tysiąca asów.

Większość statystyk 26-latka w tym spotkaniu były imponujące. Zanotował 64 proc. skuteczności pierwszego podania. Wygrał po nim 91 proc. punktów. Ponadto popełnił tylko sześć niewymuszonych błędów. Podkreślić należy również kilka bardzo dobrych returnów, które lądowały pod nogami wysokiego Australijczyka.

W ostatnich dwunastu miesiącach serwis jest uderzeniem, w którym Hurkacz zanotował największy progres i stał się jego największym atutem. To sprawia, że polscy kibice mogą optymistami do sezonu na kortach trawiastych, gdzie podanie ma największe znaczenie. W zeszłym roku Wrocławianin wygrał turniej ATP 500 w Halle, co jednak nie przełożyło się na Wimbledon. W Londynie Polak odpadł już w pierwszej rundzie w pięciu setach z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną, lecz w 2021 roku dotarł do półfinału, co jest jego najlepszym wynikiem wielkoszlemowym.

Świątek jedną z najlepiej zarabiających tenisistek w dziejach. Co za kwota! Goni legendy

Natomiast w półfinale w Stuttgarcie Hubert Hurkacz zmierzy się z Niemcem Janem-Lennardem Struffem (24. ATP). W turnieju brakuje już dwóch najwyżej rozstawionych zawodników - Greka Stefanosa Tsitsipasa (5. ATP) oraz Amerykanina Taylora Fritza (8. ATP).