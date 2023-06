Niezbyt udaną inaugurację na kortach trawiastych zanotował Daniił Miedwiediew. Światowa "trójka" przegrała 6:4, 4:6, 2:6 z Adrianem Mannarino (52. ATP) w 's-Hertogenbosch. To już drugi turniej z rzędu, w którym Rosjanin odpadł po pierwszym meczu. Równie szybko pożegnał się z wielkoszlemowym Roland Garros.

Skandaliczne zachowanie Miedwiediewa. Nazwał sędziego "żałosnym"

Przejście na trawę miało być odkupieniem dla byłego lidera światowego rankingu, który nie cierpi kortów ziemnych. W holenderskich s'Hertogenbosch nie tylko przegrał już w drugiej rundzie - w pierwszej miał wolny los z uwagi na rozstawienie - ale również zostanie zapamiętany ze swojego karygodnego zachowania.

W trzecim secie Miedwiediewowi całkowicie puściły nerwy. 27-latek serwował przy stanie 1:2 i 15:15. Po jednym z zagrań Mannarino odbiła się od taśmy i spadła na wprost na linie. Arbiter liniowy wykrzyczał aut, ale sędzia główny uznał, że piłka była dobra. Challenge nie był możliwy, więc punkt musiał zostać przyznany Francuzowi, gdyż to do arbitra stołkowego należy ostateczna decyzja.

Miedwiediew przegrał tego gema, co spowodowało całkowity upust emocji. Po ostatnim punkcie roztrzaskał rakietę o kort.

Zachowanie rosyjskiego tenisisty zmusiło sędziego głównego do ukarania go. Z uwagi na to, że było to kolejne przewinienie zawodnika, został on ukarany punktem karny. Kolejny gem rozpoczął się od wyniku 15:0 dla Mannarino. To jeszcze bardziej zezłościło Miedwiediewa, który nazwał sędziego "żałosnym".

27-latek od tego momentu przegrał aż cztery z pięciu następnych gemów i pożegnał się z turniejem w 's-Hertogenbosch, w którym był rozstawiony z numerem jeden. W imprezie nie ma już także "dwójki" Jannika Sinner. Za to w półfinałach znalazło się aż trzech graczy nierozstawionych.