Koszmar faworyta turnieju w Stuttgarcie. Szansa dla Hurkacza

Stefanos Tsitsipas (5. ATP) całkiem nieźle prezentował się na korcie w ostatnim czasie. Grek doszedł przecież do półfinału turnieju w Rzymie, a w Roland Garros przegrał dopiero w ćwierćfinale z Carlosem Alcarazem (2. ATP) 2:6, 1:6, 6:7 (5). Pod nieobecność najlepszych zawodników był głównym faworytem do zwycięstwa w Stuttgarcie. Jego przygoda z tym wydarzeniem skończyła się jednak błyskawicznie.

Stefanos Tsitsipas błyskawicznie poległ w turnieju Stuttgarcie. Przegrał z Richardem Gasquetem

Tsitsipas miał wolny los w pierwszej rundzie, dlatego rywalizację rozpoczął dopiero w czwartek. W drugiej rundzie turnieju jego rywalem był Richard Gasquet (55. ATP). Spotkanie od początku układało się po myśli Greka, który już w drugim gemie przełamał rywala. Francuzowi udało się jednak wyrównać stan rywalizacji i doprowadzić do tie-breaka. Ostatni gem był niezwykle wyrównany, a obaj zawodnicy co chwilę przechylali szalę zwycięstwa na swoją stronę. Ostatecznie lepszy okazał się Gasquet, który wygrał 10:8.

W drugiej odsłonie koncertowo zaprezentował się Tsitsipas, który ponownie przełamał Francuza na samym początku, ale tym razem zrobił to dwukrotnie. Pewnie utrzymał podanie do końca seta i wygrał go 6:2.

Ostatnia partia była zatem decydująca. Zarówno Grek, jak i Francuz bardzo dobrze spisywali się w polu serwisowym, przez co ciężko było rywalowi przełamać serwis. Przy stanie 5:6, to Tsitsipas miał swoje podanie i szansę, aby doprowadzić do tie-breaka. Nie udało się. Pomimo obronionych aż czterech piłek meczowych, 24-latek popełnił zbyt dużo błędów i finalnie przegrał z Gasquetem 6:7 (8), 6:2, 5:7. Francuz w kolejnej rundzie zmierzy się z Janem-Lennardem Struffem (24. ATP).

Odpadnięcie Tsitsipasa może być szansą na triumf dla Huberta Hurkacza (14. ATP), który odniósł w środę bardzo ważne zwycięstwo i w dramatycznych pokonał Yosuke Watanukiego (121. ATP) 4:6, 7:6 (5), 7:6 (5). Już w piątek 16 czerwca Polak w ćwierćfinale zawodów zmierzy się z Christopherem O'Connellem (74. ATP).

Obrońcą tytułu z ubiegłego roku jest Matteo Berrettini (21. ATP), który niespodziewanie już w pierwszej rundzie został rozbity przez Lorenzo Sonego (41. ATP) 1:6, 2:6.