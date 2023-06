Wpadka znanej tenisistki. Przegrała z rywalką z drugiej setki rankingu

Bianca Andreescu (37. WTA) była zdecydowaną faworytką spotkania z Viktorią Hruncakovą (144. WTA). Kanadyjka w 2019 wygrała US Open, a w finale pokonała Serenę Williams, czym udowodniła, że jest jedną z najlepiej zapowiadających się młodych tenisistek. Po tym zwycięstwie awansowała na czwarte miejsce w rankingu WTA. To jej najlepszy wynik w życiu.

Sensacyjna porażka w Holandii. Zacięta walka w pierwszym secie

I choć Andreescu obecnie nie znajduje się już w pobliżu rankingowych szczytów, a cały 2020 rok straciła z powodu kontuzji oraz pandemii koronawirusa, to wciąż była zdecydowaną faworytką w starciu ze Słowaczką Viktorią Hruncakovą. Nic dziwnego, bo obie zawodniczki wciąż dzieli przepaść w rankingu WTA. Podczas gdy Andreescu potrafi sprawić problemy najlepszym tenisistkom świata - niedawno przegrała z Igą Świątek 3:6, 6:7. Za to Słowaczka potrafi mieć problemy nawet z zawodniczkami spoza pierwszej 500 rankingu. Obie tenisistki dotychczas zagrały ze sobą tylko jeden mecz, w kwalifikacjach do Wimbledonu w 2017 roku. I wtedy górą była Andreescu (6:4, 6:3).

W otwierającym sezon na trawie holenderskim turnieju w s'-Hertogenbosch Hruncakova miała swoją okazję do rewanżu. I wykorzystała ją do stworzenia świetnego widowiska. Mecz Słowaczki z Andreescu w pierwszym secie był bardzo wyrównany, ale Kanadyjka w końcu doprowadziła do wyniku 5:3. Wtedy jednak się zacięła.

Wielkie emocje w końcówce pierwszego seta. Aż dziewięć niewykorzystanych piłek setowych Andreescu

Słowaczka zaczęła odrabiać straty. Szczególnie emocjonujący był gem przy wyniku 5:4 dla Andreescu, w którym ostatecznie Hruncakova doprowadziła do wyrównania, bo Kanadyjka pomimo aż czterech piłek setowych, nie potrafiła wykorzystać żadnej z nich.

Następnego gema Andreescu wygrała szybko i rozpoczęła walkę o wygranie całego seta. 15:0, 30:0, 40:0, wydawało się, że zwycięży z łatwością. Trzy piłki setowe z rzędu i... żadnej nie udało się wykorzystać. Do końca gema miała jeszcze jedną, ale z tej sytuacji Hruncakova też wyszła obronną ręką, aż ostatecznie wygrała gema. W tie-breaku Andreescu miała swoją dziewiątą piłkę setową i ponownie nie zamieniła jej na zwycięstwo!

Początek drugiego seta był wyrównany, ale od wyniku 3:3 gemy wygrywała już tylko Hruncakova, która sprawiła dużą niespodziankę i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Holandii.

W kolejnym meczu Słowaczka zmierzy się z Ashlyn Krueger. Amerykanka jest prawie bezpośrednią sąsiadką Hruncakovej w rankingu WTA. Zajmuje 152. miejsce. Zwyciężczyni tego spotkania być może będzie miała okazję zagrać przeciwko Wieronice Kudiermietowej (14. WTA).