Wycenili Igę Świątek na prawie miliard złotych. Wyprzedziła Lewandowską

Iga Świątek może zaliczyć ostatnie dni do wyjątkowo udanych. Po skreczowanym w połowie maja starciu z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale WTA w Rzymie wielu kibiców martwiło się, czy raszynianka będzie w stanie w optymalnej formie zaprezentować się w turnieju Rolanda Garrosa. Nie pozostawiła jednak najmniejszych wątpliwości, wygrywając wszystkie mecze i po raz trzeci w karierze sięgając po to prestiżowe trofeum. Okazuje się, że to nie koniec dobrych informacji dla 22-latki.

Iga Świątek trzeci raz z rzędu najcenniejszą kobiecą marką w Polsce. Forbes wycenił ją na prawie miliard

Magazyn "Forbes" opublikował w czwartek ranking najcenniejszych kobiecych marek w 2023 roku. Podobnie jak w poprzednich latach Świątek króluje w zestawieniu. Jej przewaga nad pozostałymi Polkami jest gigantyczna. Wizerunek raszynianki jest wyceniany na aż 988 milionów złotych. Dla porównania wartość drugiej w zestawieniu Anny Lewandowskiej wynosi 278 mln. Po niesamowitym sukcesie w tegorocznej edycji Australian Open niespodziewanie trzecią lokatę w rankingu zajmuje Magda Linette, a jej wizerunek jest wart 271 mln.

"Cieszę się, że moje skoncentrowanie na sporcie i poświęcanie wolnych chwil poza kortem na ważne dla mnie inicjatywy, takie jak pomaganie, czy wyzwanie czytelnicze na moim Instagramie, procentuje w taki sposób" - zakomunikowała Świątek, cytowana przez magazyn.

Wartość marki osobistej Świątek wystrzeliła w górę w ostatnich trzech latach. Jeszcze w 2020 roku, kiedy po raz pierwszy triumfowała w Roland Garros, wynosiła 380 mln. Ogromne sukcesy sportowe, a także jej rozwój medialny spowodował, że w 2022 roku, w którym została liderką rankingu WTA, osiągnęła aż 713 mln.

Oto czołówka rankingu najcenniejszych kobiecych marek według magazynu "Forbes" w 2023 roku:

1. Iga Świątek - 988 mln zł;

2. Anna Lewandowska - 278 mln zł;

3. Magda Linette - 271 mln zł.

Iga Świątek powróci na kort za niespełna dwa tygodnie, 26 czerwca, kiedy wystartuje w turnieju w Bad Homburg (WTA 250), który będzie jej przygotowaniem pod Wimbledon. Start londyńskiej imprezy wielkoszlemowej już 3 lipca.