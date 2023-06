Oto prawdziwa zmora Świątek. Ekspert nie ma złudzeń. "Zaczyna się czuć niepewnie"

Iga Świątek (1. WTA) zwycięstwem w Roland Garros zakończyła starty na kortach ziemnych. To jej zdecydowanie ulubiona część sezonu. Teraz przyjdzie czas na niezbyt lubiane przez nią korty trawiaste, gdzie do tej pory szło jej przeciętnie. Polka nie ma większych osiągnięć na tej nawierzchni.

Iga Świątek skupia się przede wszystkim na Wimbledonie, ale wcześniej wystąpi w turniej WTA 250 w Bad Homburg. To zmiana w stosunku do zeszłego roku, gdy przystąpiła do rywalizacji w Londynie bez przetarcia na trawie.

Karol Stopa, komentator tenisa, jest zdania, że dla Świątek duża liczba startów na trawie jest "podstawowym" warunkiem osiągnięcia sukcesu na tej nawierzchni.

- Gdyby Iga bardzo poważnie Wimbledon traktowała, to powinna zagrać we wszystkich trzech tygodniach na kortach trawiastych. To jednak budzi zagrożenie mniejszej liczby treningów, przegranej, dania przeciwniczkom szansy. Świątek żadnych punktów nie broni, ale nie chce napędzać rywalek jakąś swoją przegraną - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Stopa zwrócił uwagę na to, że 22-latka ma specyficzny sposób poruszania się po korcie, który na trawie jest mniej efektywny. - W czołówce tenisa wyróżnia się niesłychaną dynamiką. Jest szybka, sprawna, zwrotna, jest mocno zbudowaną dziewczyną, która mocno opiera się o podłoże. Jej starty do piłki, zatrzymania, zmiany kierunku, następują po bardzo energicznych zwrotach. Na trawie nie da się tak grać. Kort jej ucieka spod nóg i wtedy zaczyna się czuć niepewnie - wyjaśnił.

Komentator zauważył, że podobna sytuacja miała miejsce w Stuttgarcie.

- Tamtejszy kort ma sztuczne podłoże i został obsypany mączką, co także mocno utrudnia poruszanie. W tym wypadku należy zwrócić uwagę na stronę mentalną. Iga wygrała (tam - red.) w tym i ubiegłym roku. Ma jednak w głowie zupełnie inne doświadczenia i te starty i zatrzymania są po prostu bezpieczniejsze. Można to porównać do narciarza, który na oblodzonym stoku może czuć się pewniej, a na mniej oblodzonym gorzej lub odwrotnie - wyjaśnił.

Jak zatem Stopa ocenia szanse Świątek w tegorocznym Wimbledonie? - Generalnie nie jestem optymistą, ale być może ten turniej (w Bad Homburg - red.) wystarczy w połączeniu z treningami. Ona umie grać na trawie. Wszystko rozbija się o dostosowanie sposobu poruszania się. Jeżeli to zostanie opanowanie, to może być bardzo dobry wynik. Przecież Sabalenka podobnie porusza się po korcie, a wystąpiła w półfinale Wimbledonu - stwierdził. To właśnie Białorusinkę oraz Jelenę Rybakinę, która będzie bronić tytułu, postrzega jako główne faworytki.