Sensacja w 's-Hertogenbosch. Wielki faworyt odpadł już w pierwszym meczu

Daniił Miedwiediew (3. ATP) bardzo szybko, bo już w I rundzie pożegnał się z Roland Garros po porażce z Brazylijczykiem Thiago Seybothem Wildem (130. ATP). Od tego czasu szykował się do rozpoczęcia sezonu na trawie, który zainaugurował w turnieju rangi ATP 250 w holenderskim 's-Hertogenbosch.

Kolejna wpadka Daniiła Miedwiediewa. Znów odpadł w I rundzie

27-letni tenisista był najwyżej rozstawionym zawodnikiem i w I rundzie miał wolny los. Jego pierwszym rywalem był Francuz Adrian Mannarino (52. ATP), który wcześnie pokonał 7:6 (1), 6:4 rodaka Arthura Filsa (66. ATP).

W pierwszym secie Miedwiediew po przełamaniu rywala wyszedł na prowadzenie 3:2. I choć później sam został przełamany, to po chwili zdobył kolejny break point. Przewagę utrzymał do końca partii i zwyciężył 6:4.

Drugiego seta lepiej zaczął Mannarino, który wygrał gem przy serwisie rywala i prowadził 2:0. Jednak później nie zdołał obronić własnego podania, przez co stracił przewagę. Potem Miedwiediew miał okazję go przełamać, lecz Francuz odparł jego ataki. A w 10. gemie zdobył break point i doprowadził do remisu w setach.

W trzeciej partii początkowo obaj zawodnicy punktowali przy własnym serwisie, aż w czwartym gemie Mannarino przełamał Miedwiediewa i wyszedł na prowadzenie 3:1. Od tego czasu Francuz grał coraz pewniej, a rywal miał spore trudności. W ósmym gemie wykorzystał już pierwszą okazję na break point, dzięki czemu wygrał 6:2 i po dwóch godzinach zakończył mecz.

W ćwierćfinale turnieju w 's-Hertogenbosch Mannarino zmierzy się albo z Australijczykiem Jordanem Thompsonem (103. ATP), albo z powracającym po dłuższej przerwie Kanadyjczykiem Milosem Raoniciem.

Daniił Miedwiediew straci w rankingu ATP. Novak Djoković i Carlos Alcaraz coraz dalej

Dla Miedwiediewa ta porażka będzie dosyć kosztowna. W zeszłym sezonie w Holandii dotarł do finału, przez co straci 255 punktów w rankingu ATP. To raczej nie doprowadzi do tego, że straci miejsce na podium zestawienia, ale wzrośnie jego strata do pierwszego Novaka Djokovicia oraz drugiego Carlosa Alcaraza.