Iga Świątek zagra w Warszawie. Wiadomo, kiedy ruszy sprzedaż biletów

Cykl WTA zawitał do Polski za sprawą turnieju Poland Open rangi WTA 250 w sezonie 2021. Wtedy to zawody rozegrano w Gdańsku, a wygrała w nich Maryna Zanewska (91. WTA). Z kolei rok później turniej przeniesiono do Warszawy, a tam triumfowała Francuzka Caroline Garcia (4. WTA), która wcześniej wyeliminowała Igę Świątek. W tym roku cykl również zawita do stolicy Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Poland Open znów zawita do Warszawy. Organizatorzy poinformowali o biletach

Na oficjalnym profilu turnieju w mediach społecznościowych pojawiły się ważne informacje. Tegoroczne zawody zostaną rozegrane pod nazwą BNP Paribas Warsaw Open na kortach Legia Tenis & Golf w Warszawie. Nie zabrakło niezwykle istotnej informacji dla fanów tenisa w Polsce.

Świątek rozbawiła samego Nadala. "Królowa memów" znowu w akcji [WIDEO]

Sprzedaż biletów ruszy już 21 czerwca, a więc nieco ponad miesiąc przed rozpoczęciem turnieju. Na razie nie wiadomo jednak, ile będą kosztowały wejściówki. W zeszłym roku najtańszy bilet wstępu kosztował 60 złotych w pierwszych czterech dniach zmagań. Z kolei za ćwierćfinały trzeba było zapłacić 100 złotych, za półfinały 120 złotych, a za finał 200 złotych. Prawdopodobnie tegoroczne ceny będą nieznacznie wyższe.

Rywalka Igi Świątek odmówiła udziału w konferencji prasowej. Przestraszyła się dziennikarki

Turniej rozpocznie się 24 lipca i potrwa do 30 lipca. Wiadomo, że na polskich kortach zamelduje się liderka światowego rankingu Iga Światek. Na grafice udostępnionej przez organizatorów widzimy także Maję Chwalińską (317. WTA) oraz Weronikę Ewald (1167. WTA). Na razie nie wiadomo nic o kolejnych zgłoszeniach znanych zawodniczek.

W 2022 pula nagród turnieju wyniosła nieco ponad 251 tysięcy dolarów. Teraz wzrośnie do 293 tysięcy, czyli ponad 1,2 mln złotych. Poza zawodami gry pojedynczej przewidziano także występ 16 par w grze podwójnej. Zawody zostaną rozegrane na nawierzchni twardej, a nie jak przed rokiem, kiedy grano na "mączce".