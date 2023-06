Pokazali, co zrobiła Iga Świątek. Jest niepowtarzalna [WIDEO]

Hat-trick Igi Świątek! Numer 1 rankingu WTA wygrała Roland Garros już po raz trzeci w karierze. Tym razem w finale pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą (6:2, 5:7, 6:4). Dzięki temu urosła jej przewaga nad wiceliderką Aryną Sabalenką. Ale jak osiąga się tyle sukcesów, to nie ma się zbyt wiele wolnego czasu. Polka w środę udała się do Hiszpanii na specjalnie zaproszenie jej wielkiego idola - Rafaela Nadala.

Hiszpan prowadzi szkołę na Majorce, a Polka miała okazję do przemowy do młodych adeptów tenisa.

- Zwycięstwo należy do najwytrwalszych - głosi motto Philippe'a Chatriera. Wiem, jak to jest ciężko pracować przez lata i dostać nagrodę. Rafa opisuje, czym jest wytrwałość i zawsze był dla mnie przykładem, bo nigdy się nie poddaje. Stałam się fanką Rafy ze względu na to, w jaki sposób walczył z kolejnymi przeszkodami. Zawsze mnie inspirował on i jego wytrwałość. Zawsze miałam poczucie, że grając na korcie, muszę się poprawić i dążyć do perfekcji. Ważne jest to, by skupić się na procesie i dać z siebie 100 procent. Jeśli odniesiesz sukces i poświęcisz swój czas na robienie rzeczy jak najlepiej, niczego nie będziesz potem żałować - powiedziała Świątek.

Wspominała też, że "ci, którzy osiągnęli sukces mają wokół siebie dobrych ludzi" i że "trzeba mieć otwarty umysł, aby osiągnąć sukces". A na koniec, w swoim stylu, zażartowała.

- Gdybym mogła pożyczyć jedno takie nakrycie głowy, to byłoby super. Bo kiedy ja kończyłam uczelnię, był covid, więc zakończenie roku miałam online. Więc jeśli tylko mi pozwolicie zrobić to z wami. Tak? Mogę? To super - zakończyła z uśmiechem na ustach Świątek, która chciała z absolwentami szkoły Nadala świętować podrzucając okrycie głowy.

Świątek rozbawiła publiczność