Muchova wraca do finału ze Świątek. I ubolewa. "Naprawdę"

Karolina Muchova (16. WTA) zanotowała swój najlepszy występ na turnieju wielkoszlemowym w karierze. Czeszka dotarła do finału Roland Garros, gdzie przegrała 2:6, 7:5, 4:6 z Igą Świątek (1. WTA). Dzięki temu sukcesowi awansowała na 16. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze. - To coś niesamowitego. To były niesamowite dwa tygodnie dla mnie. Mecz był wyrównany, byłam tak blisko, a jednak tak daleko. Wielkie gratulacje dla Ciebie Iga i brawa dla twojej ekipy. To był niesamowity turniej - mówiła wzruszona Muchova w trakcie oficjalnej ceremonii.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek na Wimbledonie. "Teraz powinno być lepiej"

Muchova wraca do finału Roland Garros. "Zwycięstwo było naprawdę blisko"

Muchova wróciła do ojczyzny po Roland Garros i spotkała się po turnieju z miejscowymi dziennikarzami. Czeszka zdradziła, że grała w turnieju z przeziębieniem i zapaleniem oskrzeli. - Miałam gdzieś większy ból, gdzieś mniejszy, ale trudno dyskutować, czy mogłam sobie lepiej poradzić w finale. Owacja od kibiców? Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. A w finale... chodziło o kilka piłek. Czasami przelatuje mi przed oczami, że zwycięstwo było naprawdę blisko. Nie miałam jeszcze czasu, by wszystko przetrawić w sobie. Cieszę się, że zagrałam swój najlepszy turniej - powiedziała.

- Cieszę się, że kibice lubią moją grę i mi kibicują. Staram się grać tak, by sprawiało mi to przyjemność i było to skuteczne - dodała Muchova. Później Czeszka odniosła się do półfinałowego starcia z Aryną Sabalenką (2. WTA) i przyznała, że to spotkanie kosztowało ją wiele sił. - On był najtrudniejszy pod względem psychicznym. Przed meczem rozgrzewałam się z moim facetem, by przyzwyczaić się do szybszego tempa. Ona ma dużo pary na korcie, wielu rzeczy można nie złapać, na niektóre uderzenia nie da się przygotować. Musiałam szybko wymyślić najlepszą opcję - opisała.

Dzięki udanemu występowi w Roland Garros Muchova musiała zmienić swoje plany dot. występu na kortach trawiastych. Pierwotnie miała wystąpić w Holandii w s-Hertogenbosch i w Berlinie. Teraz wygląda na to, że przed Wimbledonem zagra jedynie w zawodach w Eastbourne. - W tej chwili staramy się, by moje ciało było w formie i żebym była w dobrej kondycji. W przyszłym tygodniu zaczniemy przygotowania do gry na trawie - podsumowała.

O tym, jak trudny dla Muchovej był Roland Garros, opowiada też Jaroslav Blazek, trener przygotowania fizycznego. - W ciągu dnia było więcej zabiegów niż zwykle, przeprowadziliśmy różne interwencje, by Karolina weszła do finału w najlepszej formie. Gdy spotkaliśmy się na śniadaniu przed finałem, to cieszyliśmy się, że to ostatni mecz - stwierdził.