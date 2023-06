Szokujące wyznanie Kyrgiosa. Wskazał moment, po którym chciał się zabić

Nick Kyrgios rozpoczął Wimbledon w 2019 roku od pokonania rodaka Jordana Thompsona. Potem trafił na rozstawionego z numerem trzecim Rafaela Nadala, z którym przegrał 3:6, 6:3, 6:7, 6:7. Po tym turnieju zdecydował się odmienić swoje życie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie z Sabalenką. "Pytania od Ukrainki przeżywała dużo mocniej"

Nick Kyrgios poddał się leczeniu psychiatrycznemu. "Całe ramię miałem pokryte bliznami"

O tym, jak trudny był to dla niego czas, tenisista opowiedział w filmie dokumentalnym "Break Point" (dotyczy jego drogi do finału Wimbledonu w 2022 r., premiera 21 czerwca). - Naprawdę zastanawiałem się, czy chcę popełnić samobójstwo. Przegrałem na Wimbledonie. Obudziłem się, a mój tata siedział na łóżku i płakał. To była dla mnie wielka pobudka. Pomyślałem sobie: "Okej, nie mogę dalej tego robić". Skończyłem na oddziale psychiatrycznym w Londynie, aby rozwiązać swoje problemy - powiedział, cytowany przez bbc.com.

Wielki powrót w świecie tenisa. 20 miesięcy przerwy

Australijskiego tenisistę przygniatało to, że cały czas był w centrum uwagi. - Ta presja, oczekiwania, wszystkie oczy skierowane na ciebie. Nie mogłem sobie z tym poradzić. Zerwałem relacje z rodziną, odepchnąłem od siebie wszystkich bliskich przyjaciół. Piłem, brałem narkotyki. Nienawidziłem tego, jakim byłem człowiekiem. Można było powiedzieć, że cierpię. Całe ramię miałem pokryte bliznami. Dlatego właśnie założyłem rękaw, aby to wszystko zakryć - wyznał.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Do tamtych wydarzeń Kyrgios nawiązał we wpisie na Instagramie w lutym zeszłego roku. Wyjawił, że miał "myśli samobójcze" i "z trudem wstał z łóżka". Następnie przyznał, że jest "dumny, że całkowicie się zmienił" i że "nie bierze ani jednej chwili za pewnik".

Świątek przemówiła u Nadala. Spełniła swoje marzenie. "Pozwolicie mi to zrobić?"

Nick Kyrgios wrócił na kort. Odpadł w I rundzie

Po dotarciu do finału Wimbledonu w zeszłym roku, gdzie został pokonany przez Novaka Djokovicia (1. ATP), Kyrgios (25. ATP) doznał kontuzji kolana. W styczniu przeszedł operację, a we wtorek 13 czerwca wrócił na kort. W I rundzie turnieju w Stuttgarcie rywalizował z Chińczykiem Wu Yibingiem (64. ATP) i przegrał 5:7, 3:6.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123. Na stronie centrumwsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.