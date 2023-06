Świątek przemówiła u Nadala. Spełniła swoje marzenie. "Pozwolicie mi to zrobić?"

Iga Świątek w środę pojawiła się na Majorce, gdzie na zaproszenie Rafaela Nadala wygłosiła laudację w jego tenisowej akademii. O kulisach tego wydarzenia w programie Sport.pl LIVE opowiadał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl. - Iga wygłosi tam bardzo uroczyste przemówienie, będzie miała okazję coś powiedzieć do młodych tenisistów, podzielić się jakimiś doświadczeniami. To bardzo miły, kolejny dowód na sympatyczną i wyjątkową znajomość Nadala ze Świątek - mówił.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie z Sabalenką. "Pytania od Ukrainki przeżywała dużo mocniej"

Fręch już w ćwierćfinale w Nottingham. Znakomita końcówka i cenne zwycięstwo z faworytką

Iga Świątek: Rafa opisuje, czym jest wytrwałość i zawsze był dla mnie przykładem, bo nigdy się nie poddaje

Iga Świątek już na początku przemówienia podała przykład Rafaela Nadala jako wzoru do naśladowania i wyjaśniła, czemu jest jego fanką.

- Zwycięstwo należy do najwytrwalszych - głosi motto Philippe'a Chatriera. Wiem, jak to jest ciężko pracować przez lata i dostać nagrodę. Rafa opisuje, czym jest wytrwałość i zawsze był dla mnie przykładem, bo nigdy się nie poddaje. Stałam się fanką Rafy ze względu na sposób, w jaki szukał sposobu na walkę z pokonywaniem przeszkód. Zawsze mnie inspirował i miałam nadzieję mieć jego wytrwałość. Zawsze miałam poczucie, że grając na korcie, muszę się poprawić i dążyć do perfekcji. Ważne jest to, by skupić się na procesie i dać z siebie 100 procent. Jeśli odniesiesz sukces i poświęcisz swój czas na robienie rzeczy jak najlepiej, niczego nie będziesz potem żałować - powiedziała Iga Świątek.

Najlepsza tenisistka świata dziękowała też całemu środowisku Akademii. - Chcę podziękować waszym rodzinom, nauczycielom i pracownikom Akademii za to, że uczynili to miejsce wyjątkowym. Rodzice i otoczenie to ludzie, których potrzebujemy każdego dnia, aby nas wspierać. Ludzie sukcesu mają wokół siebie dobrych ludzi, a Rafa ma odpowiednie wsparcie. Mam nadzieję, że cokolwiek będziecie robić w przyszłości, czy to w tenisie, czy w innych dziedzinach, znajdziecie wokół siebie odpowiednich ludzi - powiedziała Świątek.

Iga mówiła też o potrzebie komunikowania się i poznawania samego siebie. - Miejcie otwarty umysł. Kiedy byłam młoda, trudno było mi mówić o tym, jak się czułam lub co chciałam osiągnąć. Zaczęłam więc pracować nad sobą. Myślę, że to uczyniło mnie lepszym człowiekiem - przyznała Świątek.

Na koniec Polka w swoim stylu zażartowała.

- Dziękuję za zaproszenie, to wielki zaszczyt. Mam nadzieję, że nie powiecie, że powinnam jednak zostać przy tenisie (śmiech). To dla mnie również świetna możliwość podziękowania każdemu za to, że to miejsce właśnie tak wygląda, że jest tak wspaniałe. Gdybym mogła pożyczyć taki jeden biret, to byłoby super. Bo kiedy ja kończyłam uczelnię, był covid, więc zakończenie roku miałam online. Więc jeśli tylko mi pozwolicie zrobić to z wami. Tak? Mogę? To super - zakończyła Świątek. Po wszystkim rzeczywiście podrzuciła biret do góry.

Sensacyjna porażka rywalki Świątek. Była rozstawiona z "jedynką"

Iga Świątek po triumfie w Roland Garros ma teraz przerwę. Na kort wróci 24 czerwca. Wtedy rozpoczyna się turniej w Bad Homburg.