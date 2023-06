Rekordowa pula nagród w Wimbledonie. Organizatorzy chwalą się "dwucyfrowym wzrostem"

Kibice tenisa w dalszym ciągu wracają myślami do zakończonego w niedzielę Rolanda Garrosa, a na horyzoncie jest już kolejny turniej wielkoszlemowy. Mowa o Wimbledonie, najważniejszej imprezie sezonu na kortach trawiastych. Rywalizacja na kortach w Londynie odbędzie się w dniach 3-16 lipca. Już teraz wiadomo, że zawodnicy zagrają o rekordową pulę nagród.

Tak wielkich pieniędzy w Wimbledonie jeszcze nie było. Prawie 290 tys. za sam udział

W trakcie Wimbledonu łącznie będzie do zgarnięcia aż 44 700 000 funtów, czyli 233 772 060 złotych. Tegoroczna pula wzrosła tym samym o 11,2 proc. względem poprzedniego sezonu i o 17,1 proc. względem 2019 roku, czyli ostatniego sezonu przed pandemią. Najlepsi w rywalizacji kobiet i mężczyzn wzbogacą się o 2,35 mln funtów, czyli ponad 12 mln zł. Finaliści otrzymają niecałe 1,2 mln funtów, co oznacza, że ich nagrody wzrosną do poziomu z 2019 roku.

Organizatorzy pomyśleli również o zawodniczkach i zawodnikach, którzy wezmą udział w kwalifikacjach. Pula nagród wzrosła tam o 14,5 proc. względem poprzedniego roku. Sam udział w pierwszej rundzie turnieju głównego będzie się z kolei wiązał z nagrodą w wysokości 55 tys. funtów.

Wielki powrót w świecie tenisa. 20 miesięcy przerwy

Zadowolenia ze zwiększenia puli nagród nie krył prezes All England Club Ian Hewitt. - Cieszymy się, że możemy zaoferować rekordowe nagrody pieniężne graczom biorącym udział w tegorocznej rywalizacji, z dwucyfrowymi wzrostami w większości wydarzeń. Naszą ambicją w tej dystrybucji jest przywrócenie nagród pieniężnych dla zwycięzców i zdobywców drugiego miejsca w grze pojedynczej do poziomów z 2019 roku sprzed pandemii, a jednocześnie zapewnienie zasłużonego wsparcia graczom we wczesnych rundach wydarzenia - podsumował, cytowany przez oficjalną stronę Wimbledonu.

Nagrody pieniężne na Wimbledonie w singlu kobiet i mężczyzn w 2023 roku: