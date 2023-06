Tenisowe turnieje w Nottingham w cieniu tragedii po ataku nożownika

Okres gry na kortach trawiastych tradycyjnie został zainaugurowany w Nottingham. W tym angielskim mieście rywalizują w tym tygodniu tenisistki w turnieju WTA 250 - m.in. z udziałem Magdy Linette oraz Magdaleny Fręch - a także tenisiści w Challengerze, którego główną gwiazdą jest Andy Murray.

Straszne wieści w Nottingham. Atak nożownika mógł zdestabilizować turniej

Niestety w nocy z poniedziałku na wtorek doszło w Nottingham do ataku nożownika, w którym zginęły trzy osoby. - To był szokujące, gdy wstałem rano i zobaczyłem wiadomości od ludzi z mojego teamu naszym czasie - wyznał Andy Murray. - Zatrzymaliśmy się w hotelu w centrum i byliśmy wczoraj na kolacji w mieście. Akurat w tej okolicy. Nigdy nie spodziewasz się, że coś takiego może się wydarzyć. To był wstrząs. Nie wiedziałem, czy to będzie miało wpływ na przykład na turniej, czy nie, bo ulice zostały pozamykane. To był szokujące i potwornie smutne ze względu na ofiary i ich bliskich. Mam nadzieje, że już wszyscy są bezpieczni - kontynuował trzykrotny mistrz wielkoszlemowy.

Rozstawiony z jedynką Szkot miał już za sobą pierwszy mecz w tym turnieju. Ograł Belga Jorisa de Loore. W czwartek miał zmierzyć się z Hugo Grenierem. - Rozmawialiśmy o tym we wtorek rano. Zastanawialiśmy się, czy turniej zostanie zawieszony na jeden dzień, bo są ważniejsze rzeczy niż tenis - powiedział Andy Murray. - Nie do końca wiedzieliśmy też na początku, co się stało, bo to było w środku nocy. Byliśmy bardzo niespokojni, ale teraz chyba wszystko jest już pod kontrolą, ale to były straszne wiadomości z samego rana - dodał.

W turnieju singlistek biorą udział dwie reprezentantki Polski - Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Poznanianka we wtorek rano opublikowała wymowny wpis na swoim Twitterze. "Straszne rzeczy w Nottingham" - napisała. Organizatorzy zapowiedzieli minutę ciszy przed początkiem gier w środę, aby uczcić pamięć ofiar.

Natomiast jeśli chodzi o aspekty związane jedynie z rywalizacją tenisową, to Polką w angielskim mieście idzie całkiem nieźle. Obie wygrały swój mecz pierwszej rundy. Fręch o ćwierćfinał zawalczy w środę, natomiast Linette w czwartek. Jeśli obie pokonają swoje rywalki, to w następnej fazie dojdzie do ich bezpośredniego starcia o półfinał.