Brat Muchovej zdradził, w jakim nastroju jest jego siostra po finale Roland Garros

Karolina Muchova co prawda przegrała 2:6, 7:5 4:6 finał Roland Garros 2023, ale i tak jej rezultat przyjęto w ojczyźnie z wielką radością, zwłaszcza że był to życiowy sukces Czeszki. W ostatnich dniach tenisistka stała się główną postacią tamtejszych mediów sportowych, które docierają do jej najbliższych.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek na Wimbledonie. "Teraz powinno być lepiej"

Rodzina Muchovej pęka z dumy. "Stać ją na bycie numerem jeden"

Emocjami związanymi z sukcesem córki podzielił się już, Josef Mucha, ojciec zawodniczki, który w przeszłości był piłkarzem. Jej wyczynom przyglądał się z bliska, w Paryżu. - Gratulują nam takie osobistości jak Wojciech Fibak i Jan Kodes [trzykrotny czeski mistrz wielkoszlemowy - red]. Czytamy, co mówią o niej inne legendy. (...) Karolina zasłużyła na to za wszystko, co dała tenisowi - pękał z dumy Czech.

Ukrainka wprost o tym, co dzieje się na Białorusi. "Spłonęłabym ze wstydu"

Z piłką nożną związany jest także jego syn, a brat Karoliny Muchovej, Filip. To bramkarz pierwszoligowego klubu piłkarskiego FK Teplice. Można zażartować, że 31-latek chyba nie do końca wierzył w sukces siostry, gdyż w tym czasie udał się na posezonowy urlop na Cypr. - Wierzę, że może kiedyś wygrać Wielkiego Szlema. Moim zdaniem gra jeden z najpiękniejszych tenisów w tourze i każdy musi cieszyć się oglądaniem jej gry - twierdzi brat tenisistki w rozmowie z portalem "iDNES". Dodał, iż stać ją na to, aby być numerem jeden na świecie! - Oczywiście Karolina najbardziej dba o swoje zdrowie, więc jeśli jest zdrowa, to czemu nie.

Rodzeństwo rozmawiało ze sobą wieczorem już po finale. Filip Mucha zdradził, w jakim nastroju jest jego siostra. - Oczywiście, Karolina jest rozczarowana, co jest zrozumiałe. Chodziło o kilka piłek. Ale myślę, że z czasem zrozumie, jaki to był wielki sukces, czego była w stanie dokonać. Jak sama powiedziała, było bardzo blisko - powiedział.

To dlatego Nadal zaprosił Świątek. "Wyjątkowa". Znamy szczegóły wydarzenia

Piłkarz liczy, że tenisistka pełnie swoich umiejętności będzie w stanie pokazać na Wimbledonie, gdyż trawa to jej ulubiona nawierzchnia. W dodatku jej sposób gry bardziej predysponuje ją do osiągania tam dobrych wyników. - Ma świetne wyniki i gdyby nie problemy zdrowotne, już dawno byłaby w pierwszej dwudziestce - zakończył 31-latek.

Dzięki finałowi w Paryżu Karolina Muchova awansowała na 15. miejsce w rankingu WTA. To jej najlepszy wynik w karierze.