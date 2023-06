To dlatego Nadal zaprosił Świątek. "Wyjątkowa". Znamy szczegóły wydarzenia

Iga Świątek w sobotę po raz trzeci zdobyła tytuł wielkoszlemowy w Paryżu, a już w środę uda się na Majorkę, do akademii Rafy Nadala, aby wraz z Hiszpanem wręczyć dyplomy absolwentom szkoły. Będzie miała także okazję do nich przemówić. - Iga uda się na Majorkę na zaproszenie Rafaela Nadala, aby jako gość specjalny na zakończeniu roku szkoleniowego w jego Akademii wygłosić laudację dla młodych tenisistów i spotkać się z nimi w ramach nagrody za trudy treningów - powiedziała Sport.pl Paula Wolecka, PR menedżerka Igi Świątek.

Szczegóły obecności Świątek na rozdaniu dyplomów akademii Rafy Nadala

- Ona wygłosi tam bardzo uroczyste przemówienie, będzie miała okazję coś powiedzieć do młodych tenisistów, podzielić się jakimiś doświadczeniami. To bardzo miły, kolejny dowód na sympatyczną i wyjątkową znajomość Nadala ze Świątek. Dla Igi to na pewno będzie wielkie przeżycie, bo ona jest jego fanką - zdradził natomiast Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl, w programie Sport.pl LIVE.

Poznaliśmy więcej szczegółów dotyczących całego wydarzenia. Rozpocznie się ono w środę o godz. 19:00 i udział w nim weźmie 50 adeptów szkoły. - Iga wygłosi przemówienie do tenisistów i ich rodzin. Ma świetne relacje z Rafą i z akademią, do której przyjeżdżała kilka razy na trening - przekazał naszemu dziennikarzowi Dominikowi Senkowskiemu, Antonio Arenas, dyrektor tej akademii odpowiedzialny za komunikacje. Transmisję z całego wydarzenia będzie można oglądać na kanale YouTube "Rafa Nadal Academy".

To już tradycja w akademii hiszpańskiego tenisisty, że w takim dniu towarzyszą mu gwiazdy światowego sportu. Gośćmi byli już David Ferrer, były hiszpański tenisista, czy koszykarze Ricky Rubio i Pau Gasol. W 2020 roku zdalnie połączyli się Roger Federer oraz Maria Szarapowa - przypomina na Twitterze Dominik Senkowski.

Po triumfie Polki na Roland Garros Rafa Nadal pogratulował jej na Instagramie. "Gratulacje Iga. Jesteś niesamowita" - napisał hiszpański tenisista, który udostępnił jej zdjęcia na swoim Instastories. 37-latka zabrakło w Paryżu z powodu kontuzji. To pierwsza taka sytuacja od 2004 roku.