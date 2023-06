Nie milkną zachwyty nad Igą Świątek, która w miniony weekend po raz trzeci zwyciężyła w wielkoszlemowym Roland Garros, tym samym obroniła tytuł zdobyty w zeszłym roku. W finale Polka pokonała 6:2, 5:7, 6:4 Karolinę Muchovą.

Sukces liderki światowego rankingu na łamach "Super Expressu" docenił Jan Tomaszewski, były reprezentant kraju w piłce nożnej. Zwrócił on uwagę na odpowiedni plan startów 22-letniej tenisistki.

"Nie jesteś Iron Menką". Tomaszewski docenia rolę sztabu

- Niejednokrotnie podkreślaliśmy, że Iga, mimo młodego wieku, jest już drugi rok na czele rankingu. Tak trzymać. Tyle tylko, że stopniuj sobie te turnieje, bo nie jesteś Iron Menką. Jesteś wspaniałą kobietą, dziewczyną, która gra fenomenalnie w tenisa. Nie trzeba startować we wszystkich turniejach - powiedział Jan Tomaszewski.

- Bardzo mi się podoba reakcja trenera i sztabu Igi Świątek po Roland Garros. Wygrała, kapitalnie. Powiedziała, że przed Wimbledonem zagra tylko jeden turniej na trawie, bo trzeba się przyzwyczaić do nawierzchni. To mi się podoba, bo będzie wypoczęta, a jak jest wypoczęta, to nawet jej te kontuzje nie przeszkodziły, które miała przed Paryżem, bo nie ubyło jej tej siły, mimo że przegrywała w trzecim secie w finale. Jest pierwszą damą światowego tenisa - kontynuował były reprezentant Polski w piłce nożnej.

Tomaszewski został zapytany również o łzy i emocje, jakie towarzyszyły Idze Świątek po ostatniej piłce finału. Ze strony dziennikarza padła hipoteza, czy Polka nie nakłada na siebie zbyt dużej presji. - Ona wie, że cała Polska jest za nią. Ona chce i akurat to się po raz trzeci udało. W tym momencie widać, że to nie jest, przepraszam za wyrażenie, automat, ale normalny człowiek, który reprezentuje nasz naród. A jeśli chodzi o popularność dyscypliny, to ona może być porównywana jedynie z Ireną Szewińską, która tych medali miała ohoho - podsumowuje Jan Tomaszewski.

Polka teraz wypoczywa po kolejnym sukcesie, ale już za chwilę wraca na kort, gdyż od 26 czerwca zagra w turnieju w niemieckim Bad Homburg na kortach trawiastych, aby przygotować się do nadchodzącego Wimbledonu. Trzecia impreza wielkoszlemowa w tym sezonie wystartuje 3 lipca.